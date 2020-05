Gelsenkirchen: Mihalic im Webinar zu Verschwörungstheorien

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener MdB reagiert auf die Anti-Lockdown-Demos und Veröffentlichungen in den digitalen Medien. Grüne mahnen zum kritischen Diskurs.

„Die Corona-Pandemie wirkt aktuell beschleunigend für rechte Verschwörungstheorien“: Irene Mihalic, grüne Bundestagsabgeordnete aus Gelsenkirchen, lädt daher am Dienstag, 19. Mai, um 18.30 Uhr zusammen mit dem Rechtsextremismus-Experten Miro Dittrich von der Amadeu-Antonio-Stiftung zu einem Webinar mit dem Thema „Verschwörungsideologien in Zeiten von Corona“ ein. Die Veranstaltung steht im Kontext des „Digitalen Aktionstages gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus“ am 15. Mai.

„Wir wollen über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Verschwörungsideologien mit Bezug auf Corona aufklären und uns mit den Teilnehmenden darüber austauschen, welche Gefahren von der neuen Querfront ausgehen“, erläutert Mihalic.

In Gelsenkirchen tritt die Anti-Lockdown-Bewegung durch einen wöchentlichen Autokorso in Erscheinung. Die grüne Kreisvorsitzende Adrianna Gorczyk macht deutlich: „Alle Akteure in Gelsenkirchen stehen in der Verantwortung einen genauen Blick auf diese Demonstration zu werfen und Zusammenhänge zu radikalen und rechtsextremen Gruppierungen offenzulegen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen darf den Boden des demokratischen Diskurses nicht verlassen.“

Seit Beginn der Pandemie werden online Verschwörungstheorien über die Ursache und Verbreitung des Virus gesponnen. Parallel finden in zahlreichen Städten Demonstrationen statt. Die Anmeldung zum Webinar erfolgt online unter: irene-mihalic.de/verco.

