Gelsenkirchen: Mieter wird bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Mit einer schweren Rauchvergiftung und starken Verbrennungen wurde ein Mieter nach einem Wohnungsbrand ins Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer brach Mittwoch gegen 3.20 Uhr in der Dachgeschosswohnung des 55-Jährigen in Schalke aus.

Gelsenkirchener Malteser alarmierten die Feuerwehr

Ein Teil der Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Feuerwehr kam gerade von einem Einsatz in Bismarck, als sie der Notruf aus Schalke erreichte. Ein Mitarbeiter der Malteser hatte gegen 3 Uhr die Feuerwehrleitstelle alarmiert, nachdem ein hilfsbedürftiger Bewohner in einem Haus an der Erdbrüggenstraße seinen Hausnotrufknopf gedrückt hatte und laut Feuerwehr von einem ausgelösten Brandmelder in seiner Wohnung berichtete.

Umgehend rückten Einheiten der Wachen Altstadt, Heßler und Buer sowie den Notarzt vom Marienhospital in Ückendorf nach Bismarck aus. Die Einheiten der Altstadtwache erreichten als erste die Einsatzstelle und konnten schnell Entwarnung geben – eine technische Störung hatte den Melder ausgelöst.

Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss

Zeitgleich lief der Notruf von der Overhofstraße in Schalke ein. Dort quoll Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. „Alle Einheiten, die noch auf der Anfahrt nach Bismarck waren, wurden sofort umgeleitet und fuhren die neue Einsatzstelle an“, sagt Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Einige Bewohner kamen den eintreffenden Feuerwehrkräften bereits aus dem Gebäude entgegengelaufen. „Der andere Teil der Mieter wurde durch Einsatzkräfte unverletzt ins Freie geführt. Schnell waren so sieben der acht dort gemeldeten Anwohner in Sicherheit.“.

Lediglich eine Person wurde noch vermisst. Ein Trupp stieg in das dritte Obergeschoss. Um in die Brandwohnung zu gelangen, wurde die Tür aufgebrochen. „Der Wohnungsmieter lag bewusstlos am Boden und konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung und lieferte den Patienten in das Bergmannsheil in Buer ein, wo er entsprechend behandelt wird. Er erlitt eine schwere Rauchvergiftung und multiple Verbrennungen“, beschreibt Jost das Szenario.

Polizei übernahm die Brandermittlung

Das Feuer war in der Küche entstanden. Dort brannten Möbelstücke, die schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden konnten. Weitere Personen wurden im Gebäude nicht mehr angetroffen.

Die Polizei übernahm nach den Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache.