Gelsenkirchen: Mieter reagiert richtig, verhindert Großbrand

In einem Mehrfamilienhaus an der Steinheimer Straße in Gelsenkirchen brannte in einer Küche ein Elektrogerät. Schnell konnte der Brandherd ausgemacht und abgelöscht werden.

Brandgeruch und das Piepen eines Rauchmelders haben einen Mieter in Gelsenkirchen stutzig gemacht. Der Bewohner reagierte goldrichtig und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach Angaben der Gelsenkirchener Feuerwehr hat sein schnelles Handeln am Mittwoch womöglich einen großen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Scholven verhindert.

Einsatzort: Mehrfamilienhaus an der Steinheimer Straße

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch, 11. März 2020, gegen 12.45 Uhr mit Einheiten der Wache Hassel, Buer und Heßler in den Norden der Stadt aus. Der Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Steinheimer Straße hatte das schrille Piepsen eine Heimrauchmelders gehört. Außerdem roch es im Hausflur deutlich nach Verbranntem.

Retter öffneten gewaltsam die Wohnungstür

Als die ersten Einheiten kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigten sich die Angaben. Der Warnton drang aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Nachdem niemand auf das nachdrückliche Anklopfen reagierte, öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam. Schnell waren die verrauchten Wohnräume durchsucht. Eine Person wurde nicht vorgefunden, wohl aber eine Katze, die sich aber bester Gesundheit erfreute.

Kunststoffteile eines Elektrogerätes brannten

Die Rauchquelle befand sich letztendlich in der Küche. Dort brannten Kunststoffteile eines Elektrogeräts. Das Feuer war schnell gelöscht und die Wohnung konnte maschinell entraucht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei Gelsenkirchen.