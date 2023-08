Gelsenkirchen: Metalldieb hat noch mehr auf dem Kerbholz

Dank eines Zeugenhinweises hat die Gelsenkirchener Polizei einen mutmaßlichen Metalldieb (Symbolbild) gefasst. Funde am Tatort brachten die Beamten auf die Spur eines möglichen Komplizen.

Dank eines Zeugenhinweises hat die Gelsenkirchener Polizei einen mutmaßlichen Metalldieb gefasst. Funde am Tatort brachten die Beamten auf die Spur eines möglichen Komplizen.

Bochumer gibt Kupferdiebstähle zu – gestohlenes Rad war zu Fahndung ausgeschrieben

Alarm geschlagen hatte eine Frau am Freitag, 18. August, gegen 13 Uhr, als sie Personen auf einem verlassenen Firmengelände an der Bergmannstraße im Stadtteil Ückendorf beobachtete. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sahen die Beamten eine unbekannte Person, die beim Anblick der Polizei flüchtete. Am Tatort stießen die Beamten auf ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie. Beides wurde sichergestellt.

Hinweise zu einem Verdächtigen führten die Polizei später am Freitag nochmals zur Bergmannstraße. Dort trafen sie auf einen 21 Jahre alten Bochumer, der wiederholten Kupferdiebstahl einräumte. Bei ihm wurden zudem mutmaßliches Diebesgut sowie Werkzeug in Rucksack und Taschen gefunden. Die Beamten stellten beides sicher.

Bei der Überprüfung der Fahrrad-Registrierungsnummer, mit dem der Mann am Tatort erschienen war, stellte sich heraus, dass das Fahrrad nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben ist. Auch das Fahrrad wurde von den Beamten daher sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen sowie gegen weitere, bislang noch unbekannte Tatverdächtige dauern an.

