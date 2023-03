Gelsenkirchen: Metall-Arbeiter fordern faire Strompreise

Aus Sorge um ihre Arbeitsplätze gehen Beschäftigte des Gelsenkirchener Stahlwerks Thyssenkrupp Electrical Steel und des Aluminiumwerkes Trimet am Donnerstag, 9. März, auf die Straße. Vor dem Hans-Sachs-Haus findet eine Kundgebung statt.

Aus Sorge um ihre Arbeitsplätze gehen Beschäftigte des Gelsenkirchener Stahlwerks Thyssenkrupp Electrical Steel und des Aluminiumwerkes Trimet auf die Straße. Mehr als 50 von ihnen wollen nach Gewerkschaftsangaben darum am Donnerstag, 9. März, bei einer Kundgebung in Gelsenkirchen Druck auf die Politik „für faire Strompreise“ machen.

Gewerkschaft fordert Industriestrompreis für Standortsicherung in Gelsenkirchen

„Wir wollen, dass hier bei uns künftig grüner Stahl und ebenso Aluminium klimafreundlich verarbeitet wird. Wir wollen, dass die dafür notwendigen Investitionen in Deutschland und speziell hier in Gelsenkirchen erfolgen und die Arbeitsplätze der Zukunft hierbleiben oder entstehen“, sagt Ralf Goller, Geschäftsführer der IG Metall Gelsenkirchen. Das werde nur gelingen, wenn die Bundesregierung für einen fairen, international wettbewerbsfähigen Strompreis sorge. „Sonst wird die Industrie dahingehen, wo Energie noch bezahlbar ist“, so der Gewerkschaftler weiter.

Um Arbeitsplätze in den Stahlwerken und Aluhütten zu sichern, fordert die IG Metall die Einführung eines Industriestrompreises für die energieintensive Industrie noch im Jahr 2023. Andernfalls erhöhe sich das Risiko, dass Industrieprozesse und die damit verbundenen Investitionen sich verlagerten, beispielsweise ins Ausland, wo Strom im Vergleich zu Deutschland günstiger sei.

Die Demonstration in Gelsenkirchen ist Teil eines bundesweiten Aktionstags, zu dem die drei Industriegewerkschaften IG Metall, IG BCE und IG BAU gemeinsam aufgerufen hatten. Der Umzug beginnt am Donnerstag um 12 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße. Von dort aus startet der Demo-Zug über die Bahnhofstraße, Kloster- und Ahstraße und zurück zum Hans-Sachs-Haus, wo die Kundgebung stattfindet.

