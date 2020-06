Gelsenkirchen: Mercedes-Fahrer dreht Runden auf Trabrennbahn

Dieses Mal waren keine Pferde, sondern ein Mercedes auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen unterwegs.

Gelsenkirchen. Zu viel Pferdestärke auf der Trabrennbahn: Ein 22-Jähriger hat die Pferdesportanlage mit seiner C-Klasse zweckentfremdet.

So viel Pferdestärke ist selbst auf der Trabrennbahn nicht willkommen: Ein 22-jähriger Gelsenkirchener hat am Pfingstwochenende Runden auf der Sandbahn der Pferdesportanlage in der Feldmark gedreht. Er und seine ebenfalls 22-jährige Begleiterin aus Dorsten müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Zwei Zeugen hatten den Mercedes am späten Sonntagabend (31. Mai) gegen 23.35 bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug ohne Licht und mit hohen Drehzahlen unterwegs. Die Zeugen alarmierten die Polizei und versperrten die Ausfahrt. Als die Beamten eintrafen, hatte der 22-Jährige die Rundfahrt mit seiner C-Klasse beendet.

Zu möglichen Sachschäden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.