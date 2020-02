Gelsenkirchen. Einrichtung an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf bietet Angebote für Menschen jeglichen Alters. 25 Ehrenamtler unterstützen das.

Es ist rappelvoll. Alle Anwesenden lauschen bei einem Kaffee jenem Herrn, der aus einem Buch auf charmante Art und Weise kurze Sätze vorliest. Immer wieder wird gelacht. Werner Backhaus ist einer der Teilnehmer des Erzählcafés, das neben weiteren Angeboten regelmäßig im Mehrgenerationenhaus an der Bochumer Straße 85 veranstaltet wird. Am „Tag der offenen Tür“ wurde den Anwesenden einen Einblick in die Arbeit vor Ort geboten.

Das Mehrgenerationenhaus steht allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Der generationenübergreifende Ansatz gibt dem Haus seinen Namen. „Ziel ist es, dass Menschen ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Jeder darf sich dabei so einbringen, wie er möchte“, erklärt die Geschäftsführerin des Generationennetzes Gelsenkirchen Lisa Heite. „Partizipation“ und „Generationensolidarität“ gehören dabei schwerpunktmäßig zu den Zielen.

Ehrenamtliche Unterstützung

Auch Eva Krentzek (l.) trug im Erzählcafé eine Kurzgeschichte über die Emscher vor. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

25 freiwillig Engagierte gestalten gemeinsam mit den Hauptamtlichen das Leben im Haus und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag. Seit 2013 ist das Haus, in dem sich zuvor über 20 Jahre lang eine türkische Teestube befand, in Trägerschaft des Generationsnetzes Gelsenkirchen. Zuvor hatte die Einrichtung in einer Halle in Bismarck ihren Sitz. Nach dem dortigen Abriss nutzte man kurzzeitig die Räume der Caritas-Einrichtung „Nest“, ebenfalls an der Bochumer Straße, bevor man die jetzige Bleibe bezog. Gefördert wird das Mehrgenerationenhaus von Bund und Stadt.

Wöchentlich 30 Stunden geöffnet

Insgesamt 30 Stunden die Woche von Montag bis Freitag findet im Erdgeschoss des Hauses mit Küche und Büro ein offener Treff mit verschiedenen Angeboten statt. Besonders beliebt sei, nach der Leiterin des Mehrgenerationenhauses Meral Aslan, das Format „Gesundes Frühstück“, das jeden Montag zwischen 9 und 11 Uhr stattfindet. „Dann wird gemeinsam schnabuliert und man tauscht sich aus“, so Arslan. Auch das Erzählcafé jeden zweiten Dienstag im Monat zwischen 14 und 16 Uhr käme bei den Besuchern gut an.

Beratende Angebote

Niederschwellige Beratung vor Ort gehört ebenso zum Programm. Beispielweise gibt es jeden zweiten Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr eine Sprechstunde der Technikbotschafter (TeBo), wo den Besuchern bei Problemen mit Smartphone, Tablet und Co. geholfen wird. Die so genannten „Stromspar-Checker“ des Caritasverbands beraten jeden Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr in den Räumlichkeiten zum Thema „Strom sparen“. Die Seniorenvertreter beziehungsweise Nachbarschaftsstifter (SeNa) stehen hingegen mittwochs von 10 bis 12 Uhr den Anwohnern bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite, um das Leben im Quartier zu erleichtern.

Zudem tagt jeden dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr eine Selbsthilfegruppe für jüngere Menschen mit beginnender Demenz. Die Gruppe wurden von der Alzheimergesellschaft Gelsenkirchen ins Leben gerufen. Bei der „Kochbar“, mittwochs zwischen 12 und 15 Uhr, wird Lernförderung mit einem gemeinsamen Kochen verbunden. Die Teilnehmer der festen Gruppe entwickelten bereits ein Kochbuch mit ihren Lieblingsrezepten verschiedener Kulturen. Eine ZWAR-Basisgruppe findet alle 14 Tage donnerstags ab 18 Uhr statt. Eine russischsprachige ZWAR-Gruppe trifft sich zudem jeden ersten und dritten Dienstag im Monat zwischen 18.30 und 20.30 Uhr.