Gelsenkirchen: Mehr Geld für Bauarbeiter trotz Corona

Gelsenkirchen. Der Mindestlohn für Bauarbeiter ist im April gestiegen. In Gelsenkirchen bekommen laut IG BAU nun über 2000 Beschäftigte mehr Geld.

Für die rund 2130 Bauarbeiter in Gelsenkirchen gilt eine neue Lohnuntergrenze. Keiner, der in der Branche arbeitet, darf weniger als 12,55 Euro pro Stunde verdienen – 35 Cent mehr als bisher. Das macht ein Plus von rund 60 Euro am Monatsende. Wer als Geselle oder angelernte Kraft fachliches Knowhow mitbringt, der hat sogar Anspruch auf 15,40 Euro (plus 20 Cent). Das teilt die IG BAU Emscher-Lippe-Aa mit.

Die Gewerkschaft rät den Beschäftigten deshalb, den letzten Lohnzettel zu prüfen. „Das Plus muss bereits mit der April-Abrechnung auf dem Konto sein. Und alle 139 Baufirmen in Gelsenkirchen müssen dieses Lohnminimum zahlen“, sagt Bezirksvorsitzender Georg Nießing. Messlatte für gelernte Betonbauer, Zimmerer und Fliesenleger sei jedoch der Tariflohn, so der Gewerkschafter. Der liegt bei aktuell 20,63 Euro pro Stunde.

„Handwerker sind extrem gefragt – sogar in Zeiten von Corona. Jeder hat eine anständige Bezahlung verdient. Gerade in Kleinbetrieben wird das vom Chef schon mal gern vergessen“, so Nießing. Anspruch auf den Tariflohn haben Gewerkschaftsmitglieder, deren Firma Mitglied im Arbeitgeberverband ist.

