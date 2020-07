Die Arbeitslosenzahlen in Gelsenkirchen sind weiter gestiegen. 19.972 Personen waren im Juni insgesamt arbeitslos gemeldet, 432 mehr als im Mai.

Arbeitsmarkt im Juni Gelsenkirchen: Mehr Arbeitslose, mehr Menschen in Kurzarbeit

Gelsenkirchen. Im Juni waren in Gelsenkirchen 19.972 Personen ohne Job, 432 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent.

Im Juni waren in Gelsenkirchen 19.972 Personen arbeitslos gemeldet, 432 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent. Auch die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen. 1927 junge Frauen und Männer unter 25 Jahren sind arbeitslos (+56). Das waren 413 mehr als im Juni des Vorjahres. Die Steigerung hier: 27,3 Prozent.

Stimmung auf dem Gelsenkirchener Arbeitsmarkt bleibt angespannt

„Die Stimmung auf dem Gelsenkirchener Arbeitsmarkt bleibt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angespannt“, stellt Edith Holl, Mitglied der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, fest. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen fiel jedoch „inzwischen geringer aus als noch in den Monaten zuvor. Eine zentrale Aufgabe der Arbeitsagentur Gelsenkirchen besteht in diesen Zeiten darin, mit Hilfe der Kurzarbeit den Eintritt von Arbeitslosigkeit zu verhindern. Im Juni wurde von 37 Unternehmen Kurzarbeit neu angezeigt. Zusammen mit den Zeiträumen von März bis Juni waren es insgesamt 1825 Anzeigen für 28.008 Beschäftigte“, so Holl.

Berufliche Möglichkeiten mit einer Qualifizierung verbessern

Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden 15.576 Arbeitslose gezählt, 271 mehr als im Vormonat. Bei der Agentur für Arbeit waren es 4396 Personen (+161). „Neben der Sicherung des Lebensunterhalts durch das Arbeitslosengeld kann die Arbeitsagentur im Falle des Eintrittes der Arbeitslosigkeit helfen, die Zeit mit einer Weiterbildung sinnvoll zu gestalten“ betont Holl und appelliert an die Kunden, die Chancen zu nutzen, „ihre beruflichen Möglichkeiten mit einer Qualifizierung zu verbessern“.

Die tatsächliche Unterbeschäftigung (eingerechnet werden hier unter anderen Gelsenkirchener in Umschulungen, Beschäftigungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen) lag im Juni bei 25.071 Personen, 243 mehr als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 18,5 Prozent.

In Gelsenkirchen waren 82.950 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Gemeldet wurden im Juni insgesamt 310 neue freie Stellen, 78 weniger als im Vormonat und 182 weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Nachfrage zeigten vor allem die Berufsbereiche „Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“, sowie „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“. Aktuell sind 1578 Stellen zu besetzen.

Und noch eine Zahl: Ende Dezember 2019 waren am Arbeitsort Gelsenkirchen insgesamt 82.950 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt (+ 0,9 Prozent).