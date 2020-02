Gelsenkirchen: Medizinforum zeigt Gründe für Brüche im Alter

Was passiert, wenn im Alter Knochen brechen? Antworten auf diese Frage gab es am Mittwochabend beim WAZ-Medizinforum in den Evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen – von Experten. Und weil die Theorie meist weniger im Gedächtnis bleibt als die lebendige Praxis, sind auch die Physiotherapeutinnen Rebecca Bier und Eileen Schneider an diesem Abend dabei. Sie zeigen Hilfen, Tricks – und besondere Tests.

Gelsenkirchen: Beim WAZ-Medizinforum geht es im Theorie und Praxis

Einer der Tests zielt auf die Körperkraft ab. Dabei solle man sich mit überkreuzten Armen auf einen Stuhl setzen und fünf Mal aufstehen und wieder Platz nehmen. Braucht man dafür mehr als elf Sekunden, liegt eine relevante Kraftabnahme in den Beinen vor.

Test Nummer Zwei: Der Tandem-Stand. „Setzen Sie dabei die Füße hintereinander auf einer gedachten Linie auf, Ferse an Fußspitze“, so Eileen Schneider. Wieder solle man die Zeit nehmen, wie lange man diese Position halten kann. „Wenn die unter zehn Sekunden liegt, sprechen wir von einer Gleichgewichtsstörung.“

Kraftverlust ist eine der Ursachen für Unfälle im Alter

Brunhild Wissuwa, Chefärztin der Geriatrie an den Evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen: „Oft reicht schon ein kleines Trauma, um einen großen Bruch zu verursachen.“ Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Praxis zeigt eindringlich die Problematik: Kraftverlust und Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht sind Ursachen für Unfälle im Alter, die oftmals zu einem Knochenbruch führen. Daneben gibt es etliche andere Probleme, weiß Brunhild Wissuwa, die Chefärztin der Geriatrie im Hause.

So könnten Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten, welche ältere Menschen oft in größerer Zahl einnehmen, die Sturzrate erhöhen. Dazu gehören Schlaf- und Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Blutdrucksenker, Diabetesmedikamente und andere Pillen.

Chefärztin rät beim WAZ-Medizinforum zur Einnahme von Vitamin D

Das Risiko eines Knochenbruchs steige mit der regelmäßigen Einnahme von Cortison (3,5 mg länger als drei Monate), durch antihormonelle Mittel bei Brust- oder Prostatakrebs, durch Schmerzmittel wie Opioide aber auch durch „alltägliche“ Mittel wie Säureblocker an.

Gelsenkirchen Übungen für den Alltag Ein paar Tipps für den Alltag gab es am Mittwoch auch: Den „Seiltänzergang“ aus dem zweiten Selbsttest, den könne man auch als tägliche Übung für mehr Gleichgewicht einsetzen, so die Mediziner. Sie rieten zudem dazu, sich Physiotherapie verschreiben zu lassen und innerhalb der sechs Behandlungen Übungsabläufe für Daheim zu lernen. Weitere Tipps, Tricks, Termine und Broschüren finden Interessierte auch auf einer Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter gesund-aktiv-aelter-werden.de.

Besondere Beachtung müsse dem eigenen Körper widmen, wer unter Osteoporose leide. „Da reicht oft schon ein kleines Trauma, um einen großen Bruch zu verursachen“, weiß Brunhild Wissuwa. Vorsorge treffen könne man durch regelmäßiges Training von Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht. Zudem rät die Ärztin während des WAZ-Medizinforums zur Einnahme von Vitamin D. Der Kalziumbedarf von 1000 Milligramm hingegen könne durch eine normale Ernährung gedeckt werden.

„Unser Ziel ist es, dass der Patient seine Mobilität wiedererlangt“

Um nicht noch mehr Beschwerden zu verursachen sei es wichtig, durch einen Bruch nicht bettlägerig zu werden. Umso bedeutsamer sei eine frühe Rehabilitation: „Unser Ziel ist es, dass der Patient seine Mobilität wiedererlangt, seine Selbstständigkeit erhalten bleibt, die Pflegebedürftigkeit vermieden wird und die Sturzgefahr gemindert“, betont die Chefärztin.

Thomas Wendland, Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie an den Evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen, betonte beim WAZ-Medizinforum: „Wir wollen ältere Menschen mit Frakturen gut versorgen, mit einem interprofessionellen Team.“ Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Komme es doch zu einem Sturz, sei schnelles Handeln erforderlich, so Thomas Wendland, Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie. „Je früher operiert wird, desto geringer die Komplikationen.“ In jenen Fällen nämlich sei der chirurgische Eingriff mit Einsetzen einer Prothese nicht das erwartete Schreckgespenst sondern vielmehr ein Heilsbringer.

Etliche Zuhörer beschreiben ihre Ängste vor einem Sturz

Solch metallischer Knochen- und Gelenkersatz nämlich ermögliche eine baldige Bewegungsfreiheit – zum Teil gar erstaunlich bald. Je nach Operationsverfahren beginne die Mobilisierung schon am ersten Tag. Dafür arbeite man interdisziplinär zusammen. „Wir wollen ältere Menschen mit Frakturen gut versorgen, mit einem interprofessionellen Team.“

Etliche Zuhörer beschreiben im Nachgang der Vorträge ihre Ängste vor einem Sturz. Sie wüssten nicht, wie sie dann wieder aufstehen sollten. Jetzt kommen die Physiotherapeuten noch einmal zum Einsatz: „Sobald sie merken, es ist nichts gebrochen, schauen sie sich um, ob sie sich irgendwo dran hoch ziehen können. Legen sie sich vorsichtig auf die Seite, winkeln sie die Beine an und den zum Boden gewandten Arm“, erklärt Eileen Schneider. Rebecca Bier führt dabei die Anweisungen auf dem Boden liegend aus. „Drehen sie sich vorsichtig auf die Knie.“

Die junge Frau stützt sich auf Knie und Hände, richtet sich nun auf – und streift die Hilflosigkeit der Lage am Boden ab, hat wieder Kontrolle über sich.