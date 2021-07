Gelsenkirchen: Massive Starkregenschäden bleiben aus

Gelsenkirchen. Unwetterwarnung auch für Gelsenkirchen. Welche Einsätze es bislang gab, wo Überflutungen drohen und wie man sich schützen kann.

Klimawandel und Erderwärmung schreiten voran. Damit steigt auch das Risiko von Unwettern wie beispielsweise Starkregen. Land unter wie aktuell in Hagen vermeldet Gelsenkirchen indes nicht, von weitreichenden Überflutungen ist die Stadt verschont geblieben.

Autos fahren langsam durch eine tiefe Pfütze, die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Auch für Gelsenkirchen hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnmeldung herausgegeben. Regen und Gewitter mit Wassermassen von bis zu 90 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde werden erwartet. Foto: Caroline Seidel / dpa

„Die Lage ist mehr als überschaubar“, sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost am Mittwoch. Von dem vom Deutschen Wetterdienst prognostizierten Dauerregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter und Gewittern war Gelsenkirchen nicht getroffen worden. Bis zum Mittag rückte die Feuerwehr nur dreimal aus. Das Nass hatte mehr das Ausmaß eines stärkeren Landregens.

Feuerwehr Gelsenkirchen: Drei Starkregeneinsätze bis zum Mittwochmittag

Carsten Jost, Sprecher der Feuerwehr Gelsenkirchen. Foto: Martin Möller / FFS

In Buer stand Wasser knapp fünf Zentimeter hoch in einem Keller aufgrund eines verstopften Abflusses, die Abhilfe überließen die alarmierten Einsatzkräfte einem Rohrreinigungsdienst. Dazu kam laut Jost noch ein umgestürzter Baum mit einer Länge von vier Metern an der Schüngelbergstraße nahe der Ostseite der Halde sowie ein größerer abgebrochener Ast an der Pönsgenstraße in Schalke. „Zwei schnelle Schnitte mit der Kettensäge und einmal kräftig anpacken, dann war das Problem jeweils erledigt“, schildert Jost die kurzen Einsätze seiner Kollegen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

DWD-Meteorologin: Gelsenkirchen hat bislang Glück gehabt

„Gelsenkirchen kann das unter Glück verbuchen“, sagte Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst. „Denn solche Ereignisse werden in Zukunft immer häufiger auftreten.“ In Hagen fielen zwischenzeitlich mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Das führte zu chaotischen Szenen. Entwarnung konnte die Meteorologin allerdings mit Blick aufs Radar nicht geben. Aus dem Norden kündige sich bereits das nächste Tief mit Regen und Gewittern ein. Erst am Donnerstagmorgen soll demnach Ruhe einkehren.

Was Gelsenkirchen dabei zu erwarten hatte – schwer zu sagen. „Unsere Prognosen sind nicht so genau, dass wir für Städte und Stadtteile Voraussagen treffen können, wir haben einen größeren Bereich im Blick. Mitunter trennen Freud und Leid nur wenige Kilometer, weil sich Gewitter punktuell entladen.“

Interaktive Starkregenkarte für Gelsenkirchen entwickelt

Mit dieser interaktiven Karte (online) für Starkregen in Gelsenkirchen können Bürger Gefahrenbereiche ermitteln. Stadt, Gelsenkanal und auch Gelsenwasser bieten kostenlose Beratung zum Überflutungsschutz an. Foto: Marc Büttner / funkegrafik nrw

In Gelsenkirchen gibt es eine Vielzahl neuralgischer Stellen. Wer wissen will, welche Gebiete gefährdet sind, dem hilft die interaktive Karte „Starkregen“ weiter, gemeinsam entwickelt von Stadt, Gelsenkanal und Kooperationspartner Gelsenwasser. Dazu gibt es ein Faltblatt, das beispielsweise in den Bürgercentern ausliegt. Die Gefahrenkarte veranschaulicht, wo Regenwasser entlang läuft, oder wo sich Wasser sammelt und zu Überflutungen führen kann. Eine Gefahrenzone liegt etwa im Bereich Willy-Brandt-Allee/Adenauerallee. Zu neuralgischen Stellen gehören generell Grundstücke und Straßen in Senken, Unterführungen, Hanglagen, in der Nähe von Bächen oder in dicht besiedelten, versiegelten Gebieten.

Neuralgische Stellen: A42-Unterführung an der Schalker Meile, Kreuzung in Bülse

„Erfahrungen aus den letzten Starkregenereignissen haben gezeigt, dass häufig im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Unterführung der A42 die Wassermengen nicht sofort abfließen können und die Fahrbahn überflutet wird“, sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Auch im Kreuzungsbereich der Feldhauser Straße/Bülsestraße sei es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Überflutungen gekommen.

Gelsenkanal und Umweltreferat bieten darüber hinaus eine kostenlose Beratung zum Schutz vor Starkregen an. Beispielsweise durch Baumaßnahmen (Rückstauverschlüsse, Hebeanlage, Sickerschächte), so dass Lichtschächte und Keller dem Eindringen der Wassermassen widerstehen. Gelsenwasser liefere dafür auf Anfrage die nötigen Berechnungen, wie Sprecherin Heidrun Becker mitteilte.

Heidrun Becker, Sprecherin der Gelsenwasser AG Foto: Foto: Gelsenwasser

Feuerwehr: Notruf 112 für akute Gefahrenmeldung freihalten Starkregen hat es in Gelsenkirchen seit Aufzeichnungsbeginn 1941 häufiger gegeben. 1952 etwa waren es 67 Liter pro Quadratmeter, 1981 ähnlich viel und auch am am 7. Juni 2016 immerhin noch 44 l/m2 in 24 Stunden. Die folgenschwere Veränderung zu heute liegt im Detail: Auf 24 Stunden hin stellen solche Güsse weniger ein Problem dar, innerhalb einer Stunde aber schon. Die Gelsenkirchener Feuerwehr bittet darum „den Notruf 112 für akute Gefahrenmeldungen oder medizinische Notfälle frei zu halten“. Alarmmeldungen mit geringeren Schäden blockieren sonst den Einsatz für wirklich Hilfsbedürftige.

Verbraucherschützer und Anwalt: Versicherungspolicen überprüfen, Schutz aktualisieren

Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW und auch der Gelsenkirchener Anwalt Arndt Kempgens raten den Bürger nicht nur deshalb, ihre Versicherungspolicen zu überprüfen. „Eigentümer soll nachschauen, ob in der Wohngebäude- und Hausratsversicherung erweiterte Elementarschäden mitversichert sind“ sagte Opfermann. Für gewöhnlich schließt eine normale Versicherung nämlich nur Schäden durch Blitz, Sturm, Hagel, Brand und Leitungswasser ein, nicht aber die erweiterten Elementarschäden Erdbeben, Schneedruck, Überschwemmungen, Erdrutsch, Erdsenkung, Rückstau, Lawine und Vulkanausbruch.

Notmaßnahmen einleiten, sonst zahlt die Versicherung am Ende weniger

Wichtig in dem Zusammenhang sei, dass Versicherungsnehmer im Falle eines Falles sofort Notmaßnahmen einleiten müssen, damit der Schaden nicht noch größer wird. „Ansonsten könnte die Versicherung später ihre Leistung kürzen“, so Kempgens. Der Griff zu Sandsack, Eimer und Wischmop bei Starkregen zahlt sich also letztlich aus. Ebenso eine Dokumentation. Also Fotos und Videos der Schäden, eine Liste der beschädigten Gegenstände und dazu noch Belege, die den Sturm oder Starkregen untermauern. Das können laut Kempgens der örtliche Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes sein oder auch ein Zeitungsartikel über lokale Unwettereinsätze.

Rechtsanwalt Arndt Kempgens aus Gelsenkirchen. Foto: Nikos Kimerlis

Unumgänglich ist auch, der Versicherung eine Risikoänderung mitzuteilen, „also den Umzug, die Vergrößerung des Hausrates oder den neuen Lebenspartner zu benennen“, so der Rechtsanwalt zu Abschluss, um keine Einbußen bei der Schadenregulierung hinnehmen zu müssen.

