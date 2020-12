Gelsenkirchen: Maskenverweigerer schlägt Stadt-Kontrolleur

Ein Kontrolleur hat in Gelsenkirchen einen renitenten Maskenverweigerer (Symbolbild) gefesselt. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei Cannabis-Pflanzen.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Kontrolleur hat in Gelsenkirchen einen renitenten Maskenverweigerer gefesselt. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei Cannabis-Pflanzen.

Ein renitenter Maskenverweigerer hat am Donnerstag, 17. Dezember, in Gelsenkirchen einen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) geschlagen. Der Mann stand unter Drogeneinfluss, in seiner Wohnung fanden Beamte Cannabis-Pflanzen.

Nach Polizeiangaben war der 39-Stadtbedienstete am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit einer Kollegin (30) auf der Karl-Meyer-Straße im Stadtteil Rotthausen unterwegs, als sie auf den 24-jährigen Gelsenkirchener ohne die dort vorgeschriebene Maske trafen. Die Ansprache verpuffte ohne Wirkung, zudem wollte der Maskenverweigerer einen Supermarkt ohne Schutz betreten.

Gelsenkirchener KOD-Mitarbeiter ringt Maskenverweigerer nieder

Der KOD-Mitarbeiter hielt den 24-Jährigen fest, woraufhin dieser um sich schlug. Es entwickelte sich ein Gerangel auf der Straße, an dessen Ende es dem Kontrolleur gelang, dem Mann Handfesseln anzulegen und die Polizei zu alarmieren. Bei der Auseinandersetzung wurde der Stadt-Mitarbeiter leicht verletzt.

Die Beamten nahmen den nach wie vor aggressiven Mann in Gewahrsam. Weil er sich nicht ausweisen konnte, fuhren die Polizisten zu seiner Wohnung. In der Küche stießen sie auf mehrere Cannabis-Pflanzen in einem Plantagenzelt. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Gelsenkirchener ein.