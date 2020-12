Gelsenkirchen: Maskenverweigerer gesucht wegen Beleidigung

Gelsenkirchen-Rotthausen Ein Maskenverweigerer hat in Gelsenkirchen eine Frau übel beleidigt. Eine Kamera im Bus nahm ihn auf. Was der Mann gesagt hat.

Mit üblen Beleidigungen hat ein Maskenverweigerer auf den Hinweis eines Fahrgastes reagiert, im Bus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Jetzt wird der aggressive Mann per Fahndungsfoto gesucht.

Maskenverweigerer in Gelsenkirchen: "Schlampe. Fick Dich! Und halt die Fresse, ist besser für dich!"

Der Vorfall hat sich laut Polizei bereits am 6. August dieses Jahres gegen 16.40 Uhr zugetragen, einem Donnerstag. Der Gesuchte fiel in der Buslinie 381 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf. Eine aufmerksame Zeugin sprach den Fahrgast daraufhin an, dieser ignorierte den Hinweis jedoch.

Anschließend meldete die Zeugin dem Busfahrer den Verstoß. Kurz darauf wurde die Frau von dem Gesuchten mehrfach beleidigt. Der Behörde zufolge soll der Mann gesagt haben: "Schlampe. Fick Dich! Und halt die Fresse, ist besser für dich!". Eine Kamera hat den Mann im Bild festgehalten. Zu sehen hier: https://url.nrw/4gi

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

