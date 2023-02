Gelsenkirchen: Marler blieb Zahlung schuldig – Haft droht

Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Einem wegen eines Drogendeliktes verurteilten Mann droht der Gang ins Gefängnis. Bundespolizisten stießen am Mittwoch, 1. Februar, auf den Marler, der per Haftbefehl zur Fahndung und Sicherheitsverwahrung ausgeschrieben war.