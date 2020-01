In Gelsenkirchen zeigte sich ein 33-Jähriger in einer Kleingartenanlage einer Passantin mit nacktem Geschlecht. Die Polizei konnte ihn im Rahmen einer Fahndung stellen.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In Gelsenkirchen hat sich ein 33-jahriger in einem Kleingarten einer Passantin mit entblößtem Geschlecht gezeigt. Er konnte festgenommen werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Mann zeigt sich entblößt im Kleingarten

Am Samstag, 25. Januar, gegen 14.15 Uhr wurde der Gelsenkirchener Polizei ein Exhibitionist in einer Kleingartenanlage an der Plutostraße in Bulmke-Hüllen gemeldet. Dieser wurde von einem Zeugen verfolgt, nachdem sich der Täter zuvor einer Frau gegenüber entblößt hatte.

Festnahme dank Diensthundeinsatz

Der 33-jährige Gelsenkirchener konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch einen Diensthundführer der Polizei kurz vor dem Verlassen der Kleingartenanlage angetroffen werden, wo er vom Zeugen festgehalten wurde. Da sich der Täter aggressiv verhielt, wurde der Einsatz des Diensthundes angedroht. Danach konnte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Die Beamten nahmen den Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit auf die Wache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.