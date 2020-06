Unter Drogen stehend griff ein Mann in Gelsenkirchen-Scholven Polizeibeamte an und verletzte sich auch selbst. Foto:

Drogen Gelsenkirchen: Mann unter Drogeneinfluss greift Polizei an

Gelsenkirchen-Scholven. Ein Mann aus Gelsenkirchen-Scholven versuchte sich selbst zu verletzen und griff auch die Polizei an. Offenbar hatte er zuvor Drogen genommen.

Im Stadtteil Scholven verständigte am Samstag, 27. Juni, gegen 2.30 Uhr ein Mann die Polizei. Nach eigenen Angaben benötige die unter Drogen stehende Person aufgrund vermeintlicher Suizidgedanken dringend polizeiliche Hilfe.

Am Einsatzort angekommen, trafen die Beamten auf einen Gelsenkirchener, der sich in einem aggressiven Zustand befand. Der Mann versuchte, sich selbst zu verletzten und griff auch die Polizisten mit Gegenständen an, die daraufhin Verstärkung anforderten.

Ein Rettungswagen brachte den 30-jährigen schließlich in ein örtliches Krankenhaus. Dort musste der Mann, der sich lediglich leichtere Blessuren zugefügt hatte, wegen seines offensichtlich erheblichen Drogenkonsums auf der Intensivstation behandelt werden. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.