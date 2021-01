Gelsenkirchen: Mann nach versuchtem Einbruch festgenommen

Aufmerksame Zeugen haben am frühen Freitagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat in der Gelsenkirchener Altstadt ertappt. Die Polizei konnte ihn später stellen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei kann einen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher festnehmen. Aufmerksame Zeugen hatten den Notruf gewählt.

Aufmerksame Zeugen haben am frühen Freitagmorgen, 15. Januar, einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt - und die Polizei gerufen. Die Gelsenkirchener waren um 2.30 Uhr zu Fuß auf der Ebertstraße in der Altstadt unterwegs. Dort bemerkten sie einen Mann, der an den Rollläden eines Kiosks hantierte. Einer der Zeugen sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen noch während der Fahndung auf einen 48-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Sie nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

