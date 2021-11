Gelsenkirchen: Mann mit Schlagringmesser und Drogen gestellt

Gelsenkirchen. Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten am Samstag einen 23-Jährigen. Sie fanden bei ihm Drogen und eine Waffe.

Bei einer Routine-Kontrolle am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen sprachen Bundespolizisten am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen jungen Mann an. Er führte keinen Ausweis mit sich, dafür entdeckten die Beamten bei ihm jedoch eine gefährliche Waffe und mehrere einzeln verpackte Drogen.

Einklappbares Messer und Schlagring in einem

Skeptisch geworden waren die Beamten bei dem 23-Jährigen, weil sie von ihm ausgehend einen starken Marihuana-Geruch wahrgenommen hatten. Bei der Durchsuchung fanden sie nicht nur eine größere Menge an Drogen, sondern auch eine besonders gefährliche Waffe, ein sogenanntes Schlagringmesser. Dabei handelt es sich um ein Messer mit einer einklappbaren Klinge, die bei Betätigung eines Knopfes seitlich aus dem Griff, der einen Schlagring darstellt, herausspringt.

Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiwache gebracht. Dort konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. In der Polizeiwache kritisierte der mutmaßliche Drogendealer die Beamten, dass diese die Drogen falsch wiegen würden. Zudem belehrte er sie, wie man das richtig machen würde und beleidigte dabei die Beamten. Die Bundespolizei leitete unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Beleidigung ein.

