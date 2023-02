Gelsenkirchen: Mann mit Gabelstapler überrollt - Geldbuße

Den Gabelstapler-Fahrer, der 2022 in Gelsenkirchen einen Mann tödlich verletzt hat, trifft keine Schuld an dem Unfall. Das hat das Gelsenkirchener Amtsgericht jetzt entschieden. Der Mann war wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt gewesen.

Immer wieder bricht Hans-Jürgen L. in Tränen aus. Die Ereignisse am 4. Juli 2022 haben sein Leben verändert. Bei einem Unfall im Industriegebiet Europastraße, an dem er beteiligt war, ist ein Mann gestorben. Jetzt steht der 55-Jährige vor dem Gelsenkirchener Amtsgericht, muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Der Angeklagte war damals als Staplerfahrer beschäftigt. Ein aus Polen stammender Lkw-Fahrer (57) hatte sein Fahrzeug von dem Angeklagten beladen lassen. Nach dem Ladevorgang hatte Hans-Jürgen L. dem Mann die Ladepapiere wieder zurückgegeben. Seinen Lkw habe der Mann an anderer Stelle geparkt und sei dann in Richtung Tor 5 gegangen, berichtet der 55-Jährige vor Gericht. Offensichtlich ist er vom Laufweg abgewichen. Auf dem Gelände sind die Wege, die benutzt werden dürfen, extra gekennzeichnet.

Prozess in gelsenkirchen: Beim Zurücksetzen mit dem Gabelstapler nicht gesehen

Den Mann habe er dann nicht mehr gesehen, sagt Hans-Jürgen L. Beim Rangieren habe der 55-Jährige seinen Stapler, der mit Leuchte und Warnlicht ausgestattet war, zurückgesetzt. Den Mann hinter dem Fahrzeug, der keine Warnweste trug, hatte er aber nicht gesehen, er wurde von dem Stapler überfahren. Der 57-Jährige erlitt schwerste Verletzungen unter anderem an der Hüfte und erlitt innere Blutungen. Er wurde am Unglücksort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt. Noch am selben Tag starb er nachmittags im Krankenhaus nach einem Herzstillstand.

Er sei heute noch traumatisiert, erklärt der Angeklagte vor Gericht. Sieben Wochen lang sei er krank geschrieben worden. Die Bilder habe er ständig vor Augen, mehrere Sitzungen beim Psychologen habe er absolviert.

Richterin: „Sie müssen versuchen, sich selbst verzeihen zu können“

Sowohl Staatsanwalt als auch das Gericht räumen ein, dass dieser schreckliche Unfall auch im normalen Straßenverkehr passieren könne. Beide sehen keine Schuld beim Angeklagten an dem Unfall. Mit den Ereignissen und dem tragischen Ende, meint Richterin Tanja Klumpe, sei der Angeklagte bestraft genug. Sie regt an, das Verfahren unter Auflagen vorläufig einzustellen.

Auch die Anwältin der Nebenkläger, die die Ehefrau des Getöteten und deren Sohn vertrat, sieht kein schuldhaftes Verhalten beim Angeklagten. Dies hätten auch die Hinterbliebenen ausdrücklich bestätigt.

Der Staatsanwalt stimmt der vorläufigen Einstellung des Verfahrens zu und schlägt eine Geldbuße über 5000 Euro vor. Schließlich einigen sich die Prozessbeteiligten auf eine Summe von 4000 Euro. Die muss der Angeklagte innerhalb von sechs Monaten je zur Hälfte an die Witwe und den Sohn zahlen. Der Unglücksfall, so meint die Richterin zum Angeklagten, werde ihn sicher den Rest seines Lebens begleiten. „Sie müssen versuchen, sich selbst verzeihen zu können.“

Ein Verfahren kann unter Auflagen (Geldbuße oder Ausgleich für Geschädigte) vorläufig eingestellt werden, wenn die Schuld des Angeklagten sehr gering ist und das öffentliche Interesse an einer weiteren Strafverfolgung sehr gering ist. Bei Zahlung wird das erfahren endgültig eingestellt.

