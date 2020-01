Gelsenkirchen. Ein Mann aus Oer-Erkenschwick wurde bei einem Unfall in Gelsenkirchen leicht verletzt – für einen Gaffer eine Gelegenheit, davon Fotos zu machen.

Gelsenkirchen: Mann macht Fotos von Unfallopfern – Anzeige

Es gibt immer wieder Leute, die es nicht lassen können: In Gelsenkirchen machte ein Mann am Donnerstagmorgen Fotos von Unfallbeteiligten im Stadtteil Heßler.

Laut Polizei fuhr der Mann an der Unfallstelle auf der Kreuzung Grothusstraße/Uferstraße vorbei und schoss aus dem fahrenden Auto heraus die Fotos; möglicherweise hat er auch gefilmt. „Beides ist möglich“, so Polizeisprecher Thomas Nowaczyk gegenüber der WAZ. „Er hielt sein Handy jedenfalls während der Fahrt in Richtung Unfall.“ Dadurch abgelenkt hätte er fast noch selbst einen Auffahrunfall provoziert.

33-Jähriger aus Oer-Erkenschwick in Gelsenkirchen verletzt

Die Polizisten konnten den Mann nicht direkt stellen, da sie zu der Zeit mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren. Ein 33 Jahre alter Mann aus Oer-Erkenschwick war auf der Kreuzung um 8.18 Uhr mit dem Auto einer 31-jährigen Frau aus Gelsenkirchen zusammengestoßen. Er wurde dabei leicht verletzt; die Frau und ihre drei und fünf Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt; Teile der Kreuzung wurden nach dem Unfall gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der fotografierende Gaffer soll jetzt über das Kennzeichen ausfindig gemacht werden. Beim Halter handelt es sich offenbar um einen 40-jährigen Gelsenkirchener; noch unklar ist, ob er selbst gefahren ist. Schuldig gemacht hat sich der Fahrer doppelt: zunächst, weil er während der Fahrt das Handy zur Hand nahm – aber auch nach Paragraf 201a, Strafgesetzbuch („Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“). Im schlimmsten Fall steht darauf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. (sgx)