Gelsenkirchen: Mann fährt über rote Ampel – vor Polizisten

Gelsenkirchen-Buer. Polizisten haben in Gelsenkirchen einen Mann gestoppt, der vor ihren Augen über eine rote Ampel gefahren ist. Ein Drogenvortest fiel positiv aus.

Ein 42-Jähriger ist am Dienstag (6. April) in Gelsenkirchen-Buer vor den Augen einer Polizeistreife über eine rote Ampel gefahren – ein anschließend durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Der Mann sei auf der Vinckestraße in Höhe der Wörthstraße über die rote Ampel geschnellt, da er ein Umkippen seiner Ladung verhindern wollte. Dies gab der 42-Jährige gegenüber Polizeibeamten an, die ihn nach dem Verstoß verfolgt und in Höhe der Hülser Straße gestoppt haben.

Dort wurde ein freiwilliger Drogenvortest vorgenommen, dessen Ergebnis positiv ausfiel. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zusätzlich wurden ihm nach Polizeiangaben der Führerschein abgenommen, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.