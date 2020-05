Gelsenkirchen: Mann bricht Bundespolizisten den Handknochen

Altstadt. Mit einer gebrochenen Hand und einem verletzten Knie endete eine Kontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Die Opfer: zwei Bundespolizisten.

Was mit einem Hinweis auf die geltende Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr begann, endete für einen Beamten der Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit einem Knochenbruch und einer Operation im Krankenhaus.

Ein bis dato unbekannter Mann hat nach Behördenangaben einem Bundespolizisten (30) am Donnerstag, 30. April 2020, gegen zwölf Uhr den Mittelhandknochen gebrochen. Noch am selben Tag wurde er operiert und wird circa sechs Wochen ausfallen. Ein weiterer Bundespolizist wurde am Knie verletzte und begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung.

Vorangegangen war der Bundespolizei zufolge der Hinweis einer Streife an einen unbekannten Mann, dass im ÖPNV Maskenpflicht gelte – worauf der Angesprochene prompt anfing, die Beamten zu beleidigen. Danach eskalierte die Situation.

Gegen Body-Cam geschlagen und Kamera beschädigt

Weil er sich nicht ausweisen wollte, sollte der Mann zur Bundespolizeiwache gebracht werden. Doch er widersetzte sich. Er schlug laut Polizei zunächst gegen die Body-Cam an der Uniform eines Bundespolizisten, die darauf herunterfiel und beschädigt wurde. Gegen die Durchsuchung auf der Wache wehrte sich der Unbekannte laut Behörde dann sogar mit Faustschlägen. Beim Versuch, einen Hieb abzuwehren, verletzte sich ein Bundespolizist an der Hand.

Der unbekannte Mann setzte seine Beleidigungen gegen die anwesenden Bundespolizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes fort. Zudem bedrohte er einen Bundespolizisten und dessen Familie mit dem Tode. Ausweisdokumente wurden bei dem Verdächtigen nicht gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in das Polizeigewahrsam Gelsenkirchen eingeliefert.

Dort soll durch die Justiz geprüft werden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen werden kann. Die Bundespolizei leitete gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.