Gelsenkirchen: Männer bestehlen Rentnerin beim Geldabheben

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen sucht zwei Männer, die in Ückendorf eine Rentnerin beim Geldabheben bestohlen haben. Jetzt wurden Fotos veröffentlicht.

Beim Geldabheben übertölpelt: Zwei unbekannte Täter haben am Samstag, 16. Juli, Geld erbeutet. Eine 66 Jahre alte Frau wollte um 14 Uhr am Geldautomaten einer Bank an der Ückendorfer Straße Geld abheben. Während des Vorgangs wurde sie von zwei bislang unbekannten, männlichen Personen beobachtet.

Eine der beiden Personen legte nach Angaben der Polizei Geldscheine hinter die Geschädigte und fragte sie, ob das ihre Geldscheine seien. Die Geschädigte bückte sich, um die Geldscheine vom Boden aufzuheben. In diesem Moment öffnete sich der Ausgabeschacht des Geldautomaten und die andere Person entnahm das Bargeld. Anschließend entfernten sich beide Personen in unbekannte Richtung. Eine Kamera hat die Tat gefilmt. Das zuständige Amtsgericht hat die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Wer kennt diese Männer? Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit diesem Fahndungsfoto die mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei Gelsenkirchen / Fahndungsfoto

Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe: Wer kennt diese Männer? Hinweise an 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

