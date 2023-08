Gelsenkirchen: Mädchen (10) bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt musste die Zehnjährige nach dem Unfall in Gelsenkirchen in eine Klinik eingeliefert werden.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen hat ein 70-jähriger Autofahrer einen folgenschweren Auffallunfall verursacht. Eine Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein zehnjähriges Kind ist bei einem Auffahrunfall in Bismarck am vergangenen Samstag, 19. August, schwer verletzt worden. Ihre 38-jährige Mutter fuhr gegen 15 Uhr auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Süden auf eine Ampel zu, an der sie wegen der kreuzenden Parallelstraße abbremsen musste. Dabei fuhr ihr von hinten ein 70-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrzeug auf.

Dadurch wurde ihre zehn Jahre alte Tochter, das in einem Kindersitz im vorderen Auto saß, schwer verletzt. Die 38-jährige Fahrerin und ihr 51-jähriger, der Vater des Mädchens, blieben unverletzt, ebenso wie der 70-Jährige im auffahrenden Wagen. Das schwer verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

