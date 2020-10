Gelsenkirchen macht wichtigen Schritt in Richtung IGA 2027

Gelsenkirchen. Wichtiger Schritt in Richtung IGA 2027: Die Stadt Gelsenkirchen hat für eine weitere Zusammenarbeit mit der Emschergenossenschaft unterzeichnet.

Es wird ein Riesen-Projekt: Noch sind es ein paar Jahre, aber schon jetzt laufen zahlreiche Vorbereitungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 und auch die Gestaltung des damit verbundenen Zukunftsgartens. Jetzt haben die Stadt Gelsenkirchen und die Emschergenossenschaft eine Kooperationsvereinbarung für eine weitere Zusammenarbeit unterzeichnet.

IGA 2027: Stadt Gelsenkirchen und Emschergenossenschaft unterzeichnen Kooperation

„Mit der Kooperationsvereinbarung wird im Rahmen der Vorbereitungen zur IGA 2027 eine wichtige Grundlage für das weitere gemeinschaftliche Handeln gelegt“, erläutert Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft.

Zum Hintergrund: Die Stadt nimmt mit dem Projekt Zukunftsgarten „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr (IGA) 2027 teil. „Die IGA 2027 wird die erste dezentrale Internationale Gartenausstellung sein, die in Deutschland stattfindet. Als Dekadenprojekt ist sie von Bedeutung für das gesamte Ruhrgebiet“, so Oberbürgermeister Frank Baranowski. Mit dem Zukunftsgarten werde die Stadt eine der Hauptattraktionen sein. „Darauf freuen wir uns und darauf sind wir auch ein bisschen stolz“, so der OB weiter.

Emscherinsel soll zur Zukunftsinsel umgestaltet werden

Zentrales Experimentierfeld soll laut Planungen die im Nordsternpark gelegene Emscherinsel werden. Sie wird als Bestandteil des Emscherumbaus zu einer so genannten Zukunftsinsel umgestaltet. Mit der Gestaltung des Zukunftsgartens entwickelt die Stadt die Insel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal strukturell weiter – und verbindet so beispielsweise die Stadtteile Horst und Heßler miteinander.

Was die grüne Zukunftsinsel ausmachen wird? Der begrünten „Green Tower“ zum Beispiel, aber auch der ehemalige Kohlebunker der Zeche Nordstern als zentraler Anlaufpunkt und Wahrzeichen, oder die Umgestaltung des Wendebeckens des ehemaligen Hafens der Zeche Nordstern zu einem Freizeitort, die ökologische Umgestaltung der Schwarzbachmündung und die Aufwertung und Begrünung des Parkplatzes am Amphitheater.

Zahlreiche Projekte im Umfeld der Zukunftsinsel geplant

Auch im näheren und weiteren Umfeld der Zukunftsinsel planen die Verantwortlichen zahlreiche Projekte: Etwa die Schurenbachhalde anzubinden, den Schwarzbach erlebbar zu machen, die Kanalpromenade nördlich der Schurenbachhalde aufzuwerten oder Emscherpromenade zu gestalten.