Gelsenkirchen: Luxusauto gestohlen – Polizei bittet um Hilfe

Gelsenkirchen-Bismarck Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: In Gelsenkirchen-Bismarck wurde ein Luxusauto gestohlen. Das sind die Einzelheiten.

Vermutlich gestohlen wurde in der Nacht zum Dienstag ein Luxusauto in Gelsenkirchen-Bismarck. Ein schwarzer Range Rover wird seit dem 23. Januar vermisst. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

Der 43-jährige Besitzer des Autos hatte seinen Wagen am Montag gegen 17.30 Uhr vor seinem Haus an der Stader Straße geparkt. Am Dienstagmorgen stellte er gegen 8 Uhr fest, dass das Auto nicht mehr aufzufinden war. Daraufhin alarmierte er die Gelsenkirchener Polizei.

Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtige bemerkt oder den schwarzen Range Rover mit Gelsenkirchener Kennzeichen gesehen haben. Diese können sich bei der Polizei melden (Telefon: 0209 365-8212 oder -8240). Die Ermittlungen dauern an.

