Flammendrot wurde Haus Lüttinghof in Gelsenkirchen-Hassel bei der Aktion "Night of Light" angestrahlt. Die Lüttinghof Event- und Messecatering GmbH als Betreiber beteiligte sich an der bundesweiten Initiative, um auf die wirtschaftliche Not der Veranstaltungsbranche in der Coronakrise aufmerksam zu machen.