Gelsenkirchen: Literarische Revue widmet sich Revierautoren

Gelsenkirchen-Altstadt. Gelsenkirchener Künstler Norbert Labatzki vertonte im Lockdown alte Texte neu. Die Premiere fand nun statt vor der Altstadtkirche.

Sie hätte den Arbeiterliteraten gefallen, diese zwanglose Pop-up-Spielstätte, die Norbert Labatzki hier am Freitag mit seiner literarischen Revue „Viel zu wenig ist gesagt“ bespielt. Unter den Arkaden der evangelischen Altstadtkirche haben er und seine Mitstreiterinnen, Toma Neill und Anna Größbrink, sich aufgestellt, neue Vertonungen alter Texte zu präsentieren. Auch wenn das Wetter durchwachsen ist und noch vor dem Beginn die ersten Regentropfen fallen, sind doch rund 40 Interessierte der Einladung der Partei „Die Linke“ gefolgt, deren Mitglieder nicht nur die Bühne bieten, sondern sich auch ins Programm einbringen.

Gelsenkirchener Künstler nutzen Anleihen weltbekannter Literaten

Gezeigt werden an diesem nur Auszüge. Fotos und Filme können nicht gezeigt werden. Musik und Texte stehen im Mittelpunkt. Zu Beginn gibt es mit „Jau, watt is‘ datt schön im Kohlenpott“ eine flotte Nummer zu hören die lebt von einem swingenden Kontrabass und einem stimmungsvollen Bandoneon, die den Text von Frank Beyer mit der Melodie von „Streets Of London“, dem Hitparadenerfolg von Ralph McTell Anfang der 1970er-Jahre, kombiniert. Ein Lied, das eigentlich ein Heimathit zum Mitsingen sein könnte. An Josef Büscher erinnert der „Bergmann an der Himmelstür“.

Der gehört seit Jahren bereits zu Labatzkis Repertoire, hat hier aber ein neues musikalisches Gewandt, dessen Leichtigkeit einen schönen Gegensatz schafft zum ergreifenden Text.

Vor einigen Jahrzehnten sind es die Texte der Arbeiterliteraten, die Einblicke gewähren in die Welt des einfachen Mannes im Revier. Eine Bewegung übrigens, die unter dem Namen „Werkkreis der Literatur und Arbeitswelt“ in der internationalen Literaturwissenschaft Beachtung findet. Entstanden sind etliche dieser Texte in Gelsenkirchen. Die örtliche Volkshochschule ist 1982 die Wiege der Bewegung, in der immer mehr Arbeiter zum Stift greifen, schreiberisch ihr Leben in der Ruhrgebietsstadt im Wandel dokumentieren.

Labatzki zieht den Kreis etwas weiter, widmet sich Schreibern aus dem ganzen Revier. Und einem, der viele zum Schreiben inspiriert: Josef Reding. Zu hören gibt es ein kurzweiliges Lied, das wunderbar die Stimmung in einer Kneipe wiedergibt. Einer wie etwa der „Schwarze Diamant“ vor den Toren der Zeche Consol, wo, so erinnert sich der Musiker, einst sein Vater Gefahr lief, seinen Wochenlohn von der Zeche „zu dezimieren“. Ein Schicksal, welches er mit vielen anderen Kumpeln teilt. Der Refrain bringt die Gefühle vieler von damals auf den Punkt: „Wenn ich am Tresen schluck und mir die Welt bekuck, dann seh‘ ich se so, wie se is‘“.

Gelungener Kunstgriff schafft Zugang zu Arbeiterliteratur - auch aus Gelsenkirchen

Es ist ein gelungener Kunstgriff Norbert Labatzkis, der alle Stücke neu vertonte, die Texte mit großer musikalischer Leichtigkeit zu paaren. Das macht sie zugänglicher und eingängiger für jene, die bislang keine Berührungspunkte mit der Arbeiterliteratur hatten.

Komplette Revue am 17. September in der Flora Die Literarische Revue ist in der Zeit des Lockdowns entstanden. Im vergangenen Herbst war sie bereits fertig, mit der Premiere musste coronabedingt jedoch lange gewartet werden. Auf die Erstaufführung folgt am Freitag, 17. September, die komplette Revue in der „Flora“ an der Florastraße. Gezeigt werden dann auch Bilder und Filmausschnitte. Coronabedingt ist noch nicht klar, wie viele Zuschauer überhaupt kommen können. Wer also sicher gehen will, dabei sein zu können, sollte bereits jetzt Tickets reservieren. Kontakt: 0209-1699105.

Allerdings, es gibt zuweilen auch andere Töne zu hören: Liselotte Rauners „Lebenslauf“ etwa kommt als Tango daher. Ein nachdenklicher Text der beginnt hinter den Gittern des eigenen Laufstalls und der feststellt, dass diese Enge lebenslang ist. Erstmals greift der Musiker, der bislang nur zu seinem Gesang die Gitarre spielte, zum Saxofon und krönt das Stück mit einem hoch emotionalen Solo.

Zwischen den Liedern werden manche Texte gelesen – von Bettina Peipe, Stadtverordnete der „Linken“ und Literaturliebhaberin. Sie trägt etwa Ilse Kibgis charmante Einschätzung Gelsenkirchens vor, „Meine Stadt ist kein Knüller in Reisekatalogen“. Es sind vielfach diese ganz großen Hits der Arbeiterliteratur, die hier und heute deutlich machen, wie sehr sie doch bekannt sind, wie sehr sie doch verknüpft sind mit der Stadt. Sie formulieren Wahrheiten zuweilen kurz und mit lockerer Feder. Wie etwa Liselotte Rauner, die zur Rolle der Frau schreibt: „Es gibt 2.000 Berufe – für Mädchen nicht ganz so viele. Also, was willst Du werden? Friseuse oder Verkäuferin?“

