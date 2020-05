Gelsenkirchen: Lions-Geld für Friedensdorf trotz Konzert-Aus

Gelsenkirchen-Buer. Das Benefizkonzert im Schloss Berge musste wegen Corona abgesagt werden. Geld für das Friedensdorf kam dennoch zusammen. Die Summe: 6000 Euro.

Das Benefizkonzert im Schloss Berge musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Die Spenden ans Oberhausener Friedensdorf fließen dennoch. Immerhin 6000 Euro hat der Förderverein des Lions-Clubs Gelsenkirchen-Buer nun ans Friedensdorf überwiesen, auch wenn das für den 13. März geplante 21. Schloss-Berge-Konzert ins Wasser gefallen war.

Gelsenkirchener stellen Eintrittsgeld als Spende zur Verfügung

Zustande kam die Spendensumme, weil einige treue Konzertbesucher die Rückgabemöglichkeit der bereits gekauften Karten nicht genutzt haben und das Eintrittsgeld als Spende zur Verfügung stellten. Dazu kamen zusätzliche private Spenden von Lions-Mitgliedern und die jährliche Spende des Fördervereins. Bernd Kaiser, der die Konzertreihe initiierte und managt, freut sich, gerade in diesen Zeiten das Friedensdorf weiter unterstützen zu können: „Diese Zuwendung ist im Augenblick besonders wichtig, da durch die Corona-Pandemie die Spenden an die Einrichtung dramatisch zurückgegangen sind.“ So hätten einige geplante Hilfsaktionen und Flüge in Krisenregionen 2020 abgesagt werden müssen. „Eine Katastrophe für viele Kinder, die unschuldig Opfer von Krieg und Gewalt werden und dringend medizinische Hilfe in Deutschland benötigen.“

Nächstes Benefizkonzert für Advent 2020 geplant

Das nun ausgefallene Event „Bach und Mozart: Zwei Giganten im kleinen Schloss-Konzert“ hätten eigentlich Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen bestreiten sollen. Jetzt plant der Lions-Club langfristig und hat das nächste Benefizkonzert erst für das Ende des Jahres angesetzt. Die Clubmitglieder hoffen, dass die Veranstaltung mit Christina Clark und Jeffrey Dows vom Essener Aalto-Theater für den ersten Adventssonntag dann auch wieder stattfinden kann. Die amerikanische Sängerin Christina Clark begeistert als Sopranistin vor allem mit ihrem Jazz-Timbre. Heldentenor Jeffrey Dows hat sich auch als Gitarrist einen Namen gemacht.

Mit der Konzertreihe konnte der Lions-Club Buer das Friedensdorf in den letzten Jahren mit über 215.000 Euro unterstützen.