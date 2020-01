Gelsenkirchen. Lina und Ben sind 2019 die beliebtesten Vornamen in Gelsenkirchen. Ein Vorname in der Statistik wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter.

Gelsenkirchen: Lina und Ben sind die beliebtesten Namen 2019

Lina, Mila, Sara, dazu Ben, Emir und Adam: Diese sechs Namen sind wirklich spitze, vor allem, wenn man auf die Gelsenkirchener Baby-Vornamenstatistik für 2019 schaut. Denn genau diese Namen wurden im vergangenen Jahr in dieser Stadt am häufigsten vergeben. Das Standesamt hat nun die Liste veröffentlicht – darin die eine oder andere Überraschung.

2019 wurden in Gelsenkirchen insgesamt 2905 Babys geboren

2905 Babys wurden im vergangenen Jahr in Gelsenkirchen geboren, davon waren 1468 Jungen und 1437 Mädchen. Nach wie vor gilt: Wie Eltern ihre Neugeborenen nennen, ist vielfach auch eine Sache der Mode. Ein Name, so scheint es, ist in den vergangenen sieben Jahren eigentlich nie aus der Mode gekommen: Ben. Nicht nur 2019, sondern auch 2018 führte er die Statistik an. Von 2012 bis 2017 war Ben immer unter den Top Ten, meist unter den ersten drei Plätzen. Im vergangenen Jahr erhielten 20 kleine Jungen den Namen Ben, 2018 waren es 23.

Bei den Mädchen schaut es ganz ähnlich aus: Lina ist seit 2015 aus den Top Ten der beliebtesten Vornamen in Gelsenkirchen nicht mehr wegzudenken. 19 kleine Mädchen tragen seit ihrem Geburtstag in 2019 nun diesen Namen. 2018 lag Lina auf Platz vier, im Jahr 2017 und 2016 jeweils auf Platz sechs.

Mila und Emir sind auf Platz zwei der beliebtesten Vornamen in Gelsenkirchen

Einen Platz unter den ersten Zehn erreichte 2019 wieder der Name Emir – 20 kleine Jungen wurden so genannt. Das macht auch ihn zum Spitzenreiter, neben Ben. Im Jahr 2018 lag er noch auf Platz 11, 2016 schaffte es dieser Vorname nicht unter die besten 30. In den vergangenen Jahren wurde er immer beliebter. Mila und Sara als Mädchennamen sind ebenfalls beliebt – sie landeten 2019 auf den Plätzen zwei und drei mit jeweils 16 und 15 Mädchen.

Immer wieder gern gewählt wurden 2019 auch die klassischen Vornamen wie beispielsweise Johanna (9), Leni (8) oder Marie (7) oder Emil (8), Max (8) oder Adrian (9). Unter den beliebtesten 30 finden sich ebenfalls Namen arabischer Herkunft, wie etwa Elif (11), Azra (8) oder eben Zeynep bei den Mädchen und Ali (10), Ömer (10) oder Hamza (9) bei den Jungen.

Die Wahl des Vornamens steht den Eltern frei

Gelsenkirchen Emma und Ben sind 2019 bundesweit die beliebtesten Vornamen Bei den beliebtesten Vornamen bundesweit sieht die Rangliste für 2019 wie folgt aus: Bei den Mädchen führt Emma die Top Ten an, gefolgt von Emilia, Hannah/Hanna und Mia. Auf Platz zehn steht Lea. Bei den Jungen liegt Gelsenkirchen voll im bundesweiten Trend: Ben ist auch hier der beliebteste Name, gefolgt von Paul, Finn/Fynn und Leon auf den ersten vier Plätzen. Die Liste der gefragtesten Zehn endet mit Henri/Henry.

Die Wahl eines Vornamens oder gleich mehrerer Vornamen steht den Eltern frei. Dabei können auch gleich mehrere Vornamen zu einem verbunden werden, heißt es auf der Homepage der Stadt. Die Schreibweise richte sich nach den allgemeinen Regeln der Rechtschreibung, außer, so die Einschränkung des Namensrechtes, „wenn trotz Belehrung eine andere Schreibweise verlangt wird“.

Die Liste für das Jahr 2019 schließen übrigens für die Mädchen Zeynep (7) und Aleyna (6) und für die Jungen Max (8) und Miran (8).