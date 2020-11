Feuerwehr Gelsenkirchen: Lieferwagen auf Emscher-Deich in Flammen

Gelsenkirchen. Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Montag in Gelsenkirchen ausgebrannt. Die alarmierte Feuerwehr musste den Brandort erst suchen.

Ein auf dem Emscher-Deich am Buga-Gelände abgestellter Kleintransporter ist in der Nacht zu Montag in Gelsenkirchen ausgebrannt. Gegen 1 Uhr hatte ein Spaziergänger die Feuerwehr alarmiert. Den genauen Brandort konnte er nicht nennen.

Der Anrufer hatte ein brennendes Zelt auf dem Buga-Gelände gemeldet, berichtete die Feuerwehr Gelsenkirchen in der Nacht. Die Retter hatten deshalb erst das Amphitheater mit seinem großen Zeltdach im Verdacht, teilte die Feuerwehr mit. Doch dort brannte es nicht.

Feuerwehr musste Brandort erst suchen

Der Brand ereignete sich kurz nachdem die Löschzüge der Wachen Gelsenkirchen-Heßler, Altstadt und Buer von einem Großbrand auf einem Schausteller-Gelände im Stadtteil Ückendorf zurückgekehrt waren . Sie mussten sich sofort wieder auf den Weg machen.

„Nach kurzer Suche auf dem Parkgelände fanden die Einsatzkräfte schließlich den Brandort“, berichtete die Feuerwehr: Auf einem Deich der Emscher stand ein Lieferwagen in Flammen. Mit Wasser und anschließend mit Löschschaum wurden die Flammen schließlich erstickt. Viel zu retten gab es für die Feuerwehr aber nicht mehr: Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Zur Brarndursache und zum Fahrzeug ermittelt nun die Polizei. (Red.)