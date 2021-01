Letzter Gottesdienst unter Corona-Hygieneauflagen: Wegen der Pandemie konnten nur wenige Gläubige an der letzten heiligen Messe in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Gelsenkirchen-Buer teilnehmen. Viele warteten draußen, um im Anschluss noch eine letzte Kerze anzuzünden.