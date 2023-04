Gelsenkirchen: Letzte Aufführung von drei MiR-Produktionen

Gelsenkirchen. Diese drei Produktionen des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier werden am Wochenende 22./23. April zum vorerst letzten Mal aufgeführt.

Gleich drei Produktionen des Musiktheaters im Revier (MiR) sind an diesem Wochenende, 22./23. April, zum letzten Mal in dieser Spielzeit zu sehen. Wer es also bislang noch nicht geschafft hat, sich „Die verkaufte Braut“, „Leonce und Lena“ oder „Don Pasquale“ anzuschauen, der hat nun noch einmal die Gelegenheit dazu.

Songs von Herbert Grönemeyer werden vom Ensemble live gesungen

Bedřich Smetanas komische Oper „Die verkaufte Braut“, die in der Inszenierung von Sonja Trebes von ihrer angeblichen Verstaubtheit gründlich befreit wurde, wird am Samstagabend, 22. April, im Großen Haus aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ohne das Werk und seine Komik zu verraten, zeichnet die Regisseurin ein für heute gültiges Bild vom Landleben zwischen Idylle und sozialer Enge.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ebenfalls am Samstag läuft im Kleinen Haus zum letzten Mal die Inszenierung von Georg Büchners „Leonce und Lena“. Die erfahrene Puppenspielregisseurin und Professorin an der Hochschule Ernst Busch in Berlin, Astrid Griesbach, lässt die Komik des Textes glitzern und integriert in ihre Inszenierung geschickt die live vom Ensemble gesungenen Songs von Herbert Grönemeyer, die seit ihrer Uraufführung 2003 nicht mehr auf der Theaterbühne zu hören waren.

Oper „Don Pasquale“ blickt auf den Konflikt der Generationen

Am Sonntag, 23. April, zeigt das MiR dann noch zum vorerst letzten Mal die komische Oper „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti. In der Titelrolle glänzt stimmlich wie darstellerisch Bariton Urban Malmberg. In der poppigen Ausstattung von Ivan Ivanov und Vanessa Vadineanu inszeniert Zsófia Geréb eine boulevardeske Komödie über den Konflikt der Generationen.

Karten für alle drei Aufführungen an der Theaterkasse oder unter: 0209 40 97 200.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen