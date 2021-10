Gelsenkirchen: Leistungsmissbrauch und Mängel festgestellt

Unter anderem an der Bergmannstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf hat das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen einmal mehr zahlreiche Mängel und Leistungsmissbräuche festgestellt.

Gelsenkirchen. Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat abermals Häuser kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Eine Bilanz.

Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat Häuser in der Wembkenstraße, Bromberger Straße und der Bergmannstraße im Stadtsüden überprüft. Von insgesamt 123 gemeldeten Personen wurden 49 angetroffen. Von Amtswegen können insgesamt 44 Personen abgemeldet werden. Da es sich bei dem Großteil der Abmeldungen um Kinder handelt, kann durch die Familiengeldkasse eine Vielzahl von Kindergeldzahlungen eingestellt werden.

In einem Haus an der Wembkenstraße wird wegen Feuchtigkeitsschäden im Hausflur ein Verfahren gegen den Vermieter eingeleitet. Zudem wird durch die Bauordnung eine Nutzungsuntersagung wegen einer nicht genehmigten Wohnraumnutzung des Dachgeschosses ausgesprochen. Eine weitere Nutzungsuntersagung wird für die Wohnung im zweiten Obergeschoss wegen einer nicht brandfesten Trennwand zum Hausflur erfolgen.

Verwahrloster Hund gefunden

Auf dem Hinterhof wurde ein Malteserhund in einem kleinen Kaninchenstall eingesperrt vorgefunden. Das Tier machte einen verängstigten sowie verwahrlosten Eindruck. Die Veterinäraufsicht wurde eingeschaltet.

Durch die ELE wurden aufgrund von Zahlungsrückständen ein Stromzähler sowie ein Gaszähler ausgebaut. Der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) hat im Umfeld drei Fahrzeuge wegen Verkehrsbehinderung abgeschleppt.

In einem Haus der Bromberger Straße wurden 42 Personen von Amtswegen abgemeldet. Wegen Meldeversäumnissen wird gegen fünf Personen ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Während des Einsatzes wurden mehrere schulpflichtige Kinder angetroffen. Da der Verdacht besteht, dass die Schule nur sporadisch besucht wird, wurde das Jugendamt hinzugezogen.

„Beachtliche Überzahlung“ von Sozialleistungen festgestellt

Das Jobcenter hat aufgrund eines unbekannten Wegzuges einer 13-köpfigen Familie die Leistungen eingestellt. Für den vergangenen Zeitraum sei eine „beachtliche Überzahlung“ entstanden, heißt es. Auch in einem weiteren Fall wurden die Zahlungen aufgrund des Wegzuges nach Rumänien eingestellt. Aufgrund abweichender Personen in der Haushaltsgemeinschaft konnte auch in zwei weiteren Fällen Sozialleistungsmissbrauch festgestellt werden.

Durch die Bauordnung werden für insgesamt drei Wohnungen Nutzungsuntersagungen ausgesprochen. Der VÜD hat hier drei Fahrzeuge wegen Verkehrsbehinderung abgeschleppt. Wegen des vorgefundenen Mülls auf Privatflächen wird der Vermieter schriftlich zur Beseitigung aufgefordert.

In einem Haus an der Bergmannstraße wurden zwei Personen von Amtswegen abgemeldet. Da die im Innenhof befindliche ehemalige Metzgerei nicht für Wohnzwecke vorgesehen ist, wird eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Ebenso verhält es sich mit den Erdgeschosswohnungen, welche ursprünglich nur als Ladenlokal genehmigt wurden. Die Bauordnung wird auch hier eine Nutzungsuntersagung aussprechen.

Durch die ELE wurde aufgrund von Zahlungsrückständen ein Stromzähler ausgebaut. Der VÜD hat im unmittelbaren Umfeld insgesamt sechs Verkehrsverwarnungen ausgesprochen sowie ein Fahrzeug abgeschleppt.

Auch hier wird der Vermieter wegen Müllansammlungen auf Privatflächen schriftlich zur Beseitigung aufgefordert.

