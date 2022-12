Gelsenkirchen: LED-Tafeln geben Autofahrern Verkehrstipps

Verkehrsinfos: Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen wurden am Mittwoch neue LED-Tafeln montiert.

Gelsenkirchen-Buer. Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen wurden am Mittwoch neue LED-Tafeln montiert. Sie sollen Infos zur Verkehrslage liefern.

Autofahrer, die auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs sind, werden sie vielleicht schon bemerkt haben: große LED-Tafeln, die am Straßenrand stehen. Die Tafeln wurden am Mittwoch aufgestellt und sollen demnächst in Betrieb gehen. Ihr Zweck: Aktuelle Infos über die Verkehrslage auf der Kurt-Schumacher-Straße zu geben.

Die Tafeln bilden den Auftakt für das Projekt „Umweltsensitive Verkehrssteuerung“, eine Maßnahme des „Green City Plans“ der Stadt. Ziel ist die Entlastung der Kurt-Schumacher-Straße durch eine dynamische Routenführung. Gleiches gilt für die De-la-Chevallerie-Straße in Buer. Vorrangiges Ziel ist die Reduktion von Luftschadstoffen, die durch den motorisierten Individualverkehr entstehen. Am Mittwoch wurden drei dieser Tafeln aufgestellt: Sie stehen auf Höhe der Einmündung Schernerweg, auf Höhe der Theodor-Otte-Straße und an der Veltins-Arena.

Detektoren im Straßenraum liefern die nötigen Daten

Autofahrer, die Richtung Süden fahren, werden in Echtzeit über die Verkehrssituation auf dem Abschnitt zwischen Uferstraße und Florastraße informiert, wer Richtung Norden unterwegs ist, weiß, wie sich die Lage zwischen Vom-Stein-Straße und Nordring darstellt. Es gibt Infos zu möglichen Behinderungen im Verkehrsablauf und Empfehlungen zur Nutzung von Alternativrouten. Hierfür werden Reisezeiten sowie Verkehrszahlen erhoben. Beides wird mittels Detektoren im Straßenraum erfasst und hochgerechnet.

Die dritte LED-Großflächentafel auf Höhe der Veltins-Arena weist zudem auf die dortigen Umsteigemöglichkeiten auf den ÖPNV sowie auf den Park&Ride-Parkplatz hin und soll zum Umstieg auf Bus und Bahn anregen. Die LED-Großflächentafeln dort können zudem auch für Veranstaltungen in der Veltins-Arena genutzt werden.

Nach der Montage würden die Tafeln an Schernerweg und Theodor-Otte-Straße zeitnah ans Stromnetz angeschlossen, teilte die Stadt mit. Bis dort in etwa zwei bis drei Wochen die Echtzeit-Daten des Verkehrsrechners eingespeist werden können, wird dort zunächst ein Dummy-Text auf die neuen Tafeln und ihre zukünftige Funktion hinweisen.

