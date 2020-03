Gelsenkirchen Einreiseverbot für Helfer

Vielerorts fehlt es in diesen Tagen an Erntehelfern, die den frühen Spargel stechen. Demnächst verschärft sich die Lage, wenn die Erdbeeren reif sind. Der Hintergrund: Viele Saisonarbeiter aus dem osteuropäischen Ausland dürfen derzeit nicht in die Bundesrepublik einreisen.

Einige Landwirte haben sich bereits aus der Studentenschaft Verstärkung geholt. So gab es am Samstag den ersten deutschen Spargel aus Wachtendonk am Niederrhein zu kaufen – gestochen von Studenten.