Zum Ende der Corona-Pandemie eine Überraschung – taugt sie?

Gelsenkirchen. Zum Ende der Pandemie „spendiert“ das Land Schulen und Kitas in Gelsenkirchen nun doch CO2-Messgeräte – und geht dabei zu wahllos vor.

Es klingt ein wenig wie ein Schildbürgerstreich. Kaum wird das Ende der Pandemie ausgerufen und so gut wie alle Schutzmaßnahmen eingestellt, kommen endlich die CO²-Messgeräte. Nun kann man freilich sagen, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und vermutlich ist das auch wahrscheinlicher, als uns allen lieb ist. Ein wenig absurd ist der Zeitpunkt dennoch.

Förderung für Gelsenkirchener Schulen: CO2-Messgeräte zeigen das Problem, nicht die Lösung

Zumal die Luftmessung ja auch nur Teil der Lösung sein kann, definitiv nicht für ein gesundes Klassenklima sorgt. In normalen Zeiten regelmäßig, sprich kurz in der Pause, für Frischluft zu sorgen, ist immer schlau, mit oder ohne rote CO2-Ampel. Aber längst nicht alle Klassen, die die Kriterien für Luftfilter-Förderung nicht erfüllen, lassen sich wirklich ordentlich stoßlüften. Abgesehen davon, dass Lernen bei 18 Grad Klassenraumtemperatur weder für Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrkräfte förderlich ist.

WAZ-Redakteurin Sibylle Raudies findet: Das Land verteilt die Fördermittel für CO2-Messgeräte zu sehr mit der Gießkanne. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Fest installierte Lüftungsgeräte in gut ausgestatteten, großzügigeren Klassenzimmern mit weniger Schülern wären eine nachhaltige Lösung. Das ist aus dem Stand landesweit weder finanzierbar noch personell und räumlich umsetzbar. Fördergelder jedoch für die Sanierung von Schulen in besonders benachteiligten Kommunen gezielt einzusetzen, statt per Gießkanne auch an topausgestattete Kommunen, die solche Anschaffungen locker allein stemmen können, Gratis-Messgeräte zu verteilen, ist da nur eingeschränkt hilfreich.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen