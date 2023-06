Gelsenkirchen: Laien-Theater zeigt aktuelle Probleme

Gelsenkirchen. „Es ist dramatisch, an manchen Stellen sehr hart“: Die Hasseler Laien-Theatergruppe „K.L.O.W.N.“ meldet sich mit einem neuen Stück zurück.

Die Hasseler Laien-Theatergruppe „K.L.O.W.N.“ meldet sich zurück – mit einem neuen Stück, einer Uraufführung, und einem neuen Regisseur. Alex Welp hat die Leitung der Truppe von Schauspieler Ulrich Penquitt übernommen, der diese über Jahrzehnte betreute und prägte. Die erste Inszenierung unter neuer Regie ist „Die Therapeutin“ aus der Feder von Alex Welp selbst.

Gelsenkirchener Laien-Theater bringt aktuelle Probleme auf die Bühne

Welp ist seit 13 Jahren in der freien Szene aktiv. Gestartet als Schauspieler, der in jungen Jahren von Elmar Rasch lernte, ist es seine zweite Regiearbeit. Und die ist gleich harter Tobak: „Es ist dramatisch, an manchen Stellen sehr hart – und kein Stück für Kinder“, erzählt Welp. „Es ist ein klassisches Kammerspiel, das war mir wichtig. Weil es dann um die kleinen Nuancen geht im Schauspielern.“ Neun Darsteller sind dieses Mal eingebunden. Wie die auf das Drama reagierten? „Vor der ersten Leseprobe hatte ich selbst bedenken. Aber durch die Bank fanden es alle gut.“

Das Stück erzählt von der Psychotherapeutin Dr. Rachel Iras, einst anerkannte Expertin auf ihren Gebiet und nun gezeichnet durch einen Schicksalsschlag, den Verlust der Schwester. Gerade ist sie zurückgekehrt in ihren Beruf, betreut erste Patienten – Menschen mit großen Problemen, gescheitert an sich selbst oder mit verlorenen Träumen. „Es gibt sechs Klienten mit bestimmten Symptomen, die auf Hilfe hoffen. Und während der Sitzungen erkennt die Therapeutin immer mehr dieser Probleme an sich selbst.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dieses Spannungsfeld zwischen Melancholie und Drama ist Spiegel seiner Zeit: Alex Welp schrieb das Stück im ersten Lockdown. Mit dem Kammerspiel will er das Thema der Psychotherapie in die gesellschaftliche Mitte rücken helfen. „Ich denke, fast jeder Mensch benötigt im Leben zu einem gewissen Zeitpunkt eine Therapie.“

Auf der Bühne ist „Die Therapeutin“ ab Samstag, 18. Juni, im Stadtteilzentrum Hassel, Eppmannsweg 32d, zu erleben. Die Uraufführung allerdings ist bereits ausverkauft. Karten gibt es zum Preis von 13 Euro für die Vorstellungen am Freitag, 18. August, und Sonntag, 27. August, im Lotto Tabak Shop an der Bußmannstraße 15 oder unter 0176 729 561 70.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen