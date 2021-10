Gelsenkirchen: Ladendieb wehrt sich gegen Polizeizugriff

Nach einem Ladendiebstahl (Symbolbild) in Gelsenkirchen am Mittwoch, 27. Oktober, hat die Polizei dank eines aufmerksamen Detektives den Mann gefasst.

Gelsenkirchen-Altstadt. Nach einem Ladendiebstahl in Gelsenkirchen hat die Polizei dank eines aufmerksamen Detektives den Mann gefasst.

Nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in Gelsenkirchen am Mittwoch, 27. Oktober, hat sich der mutmaßliche Täter vergeblich versucht, dem Zugriff der Polizei zu entziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gelsenkirchener Polizisten ringen mutmaßlichen Ladendieb nach kurzer Flucht zu Boden

Bei dem Diebstahl in einem Kaufhaus an der Husemannstraße am Mittwoch um 13 Uhr ist ein Ladendetektiv dem flüchtigen Dieb bis zu einem Haus an der Rotthauser Straße gefolgt. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen ihn im Hausflur des Hauses an. Der 25-jährige Mann reagierte sofort verbal abwehrend und aggressiv auf die Ansprache der Polizisten.

Als die Beamten den Ladendieb aus dem Haus führen wollten, sperrte er sich und versuchte sich loszureißen und hob die Fäuste vor sein Gesicht. Die Polizisten rangen den Dorstener kurzerhand zu Boden, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Wache.

