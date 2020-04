Gelsenkirchen: Ladendieb flüchtet mit 26 Energy-Drinks

Keinen Käse wie in diesem Symbolbild, sondern 26 Dosen Energy-Drinks hat ein Dieb in Gelsenkirchen mitgehen lassen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Ladendieb ist bei seinem Beutezug in Gelsenkirchen aufgeflogen und festgehalten worden. Er riss sich los und flüchtete mit 26 Energy-Drinks.

Die Gelsenkirchener Polizei bitten um Zeugenhinweise, um einen geflüchteten Ladendieb zu fassen. Der Mann hat am Mittwoch mehr als zwei Dutzend Energy-Drinks mitgehen lassen.

Laut Polizei hat der Flüchtige am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Dessauerstraße in Ückendorf 26 Dosen Energy-Drinks in eine Tasche gesteckt und versucht, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen.

Mitarbeiter wird bei Handgemenge leicht verletzt

Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter des Geschäftes, so die Polizei weiter, habe allerdings den Diebstahl bemerkt und wollte den Tatverdächtigen am Ausgang stellen. Dieser wehrte sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige wurde bei dem Handgemenge leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können. Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,90 Metergroß und schlank. Er hatte schwarze Haare, einen Vollbart und trug einen grauen Jogginganzug.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8110 oder 0209 365 8240.