Gelsenkirchen: Ladendetektivin erwischt Täter beim Diebstahl

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat in Gelsenkirchen zwei Sicherheitskräfte angegriffen, nachdem er ertappt und auf der Flucht von den Detektiven gestellt worden ist.

Vorwurf: 23-Jähriger stiehlt in gleich zwei Läden in der Gelsenkirchener Altstadt

In einem Drogeriemarkt beobachtete eine aufmerksame Ladendetektiven am Dienstag, 25. April, gegen 15.10 Uhr einen verdächtigen Mann. Anscheinend steckte er sich Ware aus dem Laden ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Detektivin verfolgte den Mann aus dem Drogeriemarkt zu Fuß bis zu einem Lebensmittelgeschäft an der Klosterstraße. Währenddessen informierte sie die Polizei telefonisch über den Dieb und gab ihrem Kollegen, einen weiteren Ladendetektiv, Bescheid.

Der mutmaßliche Dieb erkannte die Ladendetektivin allerdings wieder und griff sie sowie ihren Kollegen an. Der Mann wurde festgehalten und der Polizei übergeben – die Ladendetektivin verletzte sich bei dem Angriff leicht.

Bei der Durchsuchung des Diebes wurden weitere gestohlene Waren gefunden. Eine Kaufhauskette an der Bahnhofstraße sei laut Polizei ebenfalls betroffen. Der 23-jährige mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

