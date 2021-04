Gelsenkirchen: Kurs zu Hausmitteln bei Kinderkrankheiten

Das Marienhospital in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen findet ein Online-Kurs zur Behandlung von Kinderkrankheiten durch Hausmittel statt. Er findet statt am 24. April.

Welche bewährten Hausmittel helfen bei typischen Kinderkrankheiten? Genau diese Frage beantwortet die Gelsenkirchener Elternschule Sonnenschein in einem Online-Workshop, der am Samstag (24. April) von 15 bis 17 Uhr stattfinden wird.

Anja Kahl, qualifizierte Leiterin für Eltern-/Kind-Kurse, wird den Kurs leiten, wie das Marienhospital Gelsenkirchen mitteilte. Sie gebe Tipps, welche Hausmittel wann geeignet seien und zeige in einem praktisch ausgerichteten Teil, wie sie hergestellt werden können. Es gehe dabei nicht darum, ernsthafte Krankheiten zu lindern. Eine ärztliche Untersuchung ist immer angeraten, so der Veranstalter.

Wie sich Interessierte zum Kurs in Gelsenkirchen anmelden können

Bei typischen Erkrankungen im Kindesalter – beispielsweise Husten, Schnupfen oder Fieber – sei jedoch nicht immer eine schulmedizinische Behandlung notwendig. Hier könnten Hausmittel die Beschwerden lindern und die Gesundung des Kindes unterstützen.

Der Kurs richtet sich an (werdende) Eltern und Großeltern und kostet 21,42 Euro pro Person, bzw. 29,27 Euro pro Paar. Der Preis schließt die Mehrwertsteuer ein. Interessierte können sich unter der Rufnummer 0209-1723564 sowie per Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anmelden.