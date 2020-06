Gelsenkirchen: Kulturpolitik im Blickfeld des Roten Salons

Bismarck. Das Consol Theater lädt zur Diskussion über das Kulturprogramm für die Kommunalwahl ein. Zur Live-Veranstaltung gibt es auch einen Live-Stream.

Mit Akteuren der freien Kulturszene wollen die Aktiven des Consol Theaters mit Politikern verschiedener Parteien am Mittwoch, 10. Juni, um 19 Uhr im nächsten Roten Salon ins Gespräch kommen. Die Kommunalwahl am 13. September treibt die Menschen in NRW um und wirft Fragen auf, wie die Parteien sich zur Kulturarbeit auch in Gelsenkirchen verhalten. Ist Kultur Nebensache oder wichtiger Bestandteil des öffentlichen Miteinanders? Welche Partei setzt welche Schwerpunkte im Hinblick auf die freie Kulturszene? Und welche Linien werden von wem verfolgt?

Platzzahl ist begrenzt

Das Consol Theater an der Bismarckstraße 240 bietet nun seit schon zehn Jahren einen Abend zu unterschiedlichen Themen in der Kellerbar an – mit Fachleuten, Profis und Experten des Alltags. Nach vier digitalen Ausgaben des Roten Salons steht nun wieder eine Live-Veranstaltung auf der Bühne des Theaters auf dem Programm. Zugesagt haben SPD, CDU, Die Grünen, Die Linke und FDP. Die Platzzahl ist begrenzt, Voranmeldung ratsam. gibt. Einen Live-Stream der Veranstaltung gibt es auf dem youtube-Kanal des Consol Theaters an:https://www.youtube.com/user/ConsolTheater.

Anmeldung unter 0209 9882282 oder per Mail an kontakt@consoltheater.de.