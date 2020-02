Gelsenkirchen-Beckhausen. Gelsenkirchen will einen Unfallschwerpunkt in Buer erst 2021 entschärfen. Die Abstimmung mit Versorgungsunternehmen über Leitungen sei aufwendig.

Rund fünf Jahre ist es her, dass die Politik den Kreisverkehr Schaffrath beschlossen hat. Passiert ist dort seither – nichts. Und das aus gutem Grund, wie Stadtsprecher Oliver Schäfer auf Anfrage betont: „Die Devesestraße war als Umleitung eingeplant während des Umbaus der Horster Straße. Beide Maßnahmen zeitgleich umzusetzen, wäre nicht möglich gewesen.“ Der fünfte Bauabschnitt Horster Straße ist nun beendet, doch bis die Arbeiten am Knotenpunkt Stegemannsweg/Hegemannsweg beginnen, wird es noch länger dauern.

Denn nun sorgt der Abstimmungsaufwand mit verschiedenen Unternehmen über Versorgungs- und Produktleitungen für Verzögerungen. „Es gibt nun einmal viele Mitspieler, deren Interessen und Arbeitsabläufe berücksichtigt werden müssen“, so Schäfer. Nach WAZ-Informationen verlaufen an dem Knotenpunkt Leitungen etwa von BP, Uniper und Air Liquide, hinzu kommen Rohre von Gelsenkanal.

Abstimmung mit Unternehmen über Versorgungsleitungen nötig

Künftig sollen Radler und Fußgänger baulich getrennt um den geplanten Kreisverkehr auf der Devesestraße in Gelsenkirchen-Buer herum geführt werden. Foto: Heinrich Jung / FUNKE FotoServices

Lange sei es etwa unklar gewesen, ob die Trassen überbaut werden könnten oder ob eine aufwendige Verlegung nötig sei. Mittlerweile sei klar: „Die Leitungen können am jetzigen Standort verbleiben.“ Ein Kinderspiel wird die Maßnahme freilich trotzdem nicht.

Beispiel Ruhr-Oel: Die BP-Tochter transportiert Rohöl und Produktbestandteile von und zu den Raffinerie-Standorten Horst und Scholven durch die Leitungen. Falls nötig, könnten die Lieferungen nicht einfach abgeschaltet werden, weil das die Produktionsabläufe – erst recht bei der Rohöl-Trasse – dann zu sehr einschränken würde. Diese müsste unter Umständen leergepumpt werden, „und das wäre nur im Zuge der regelmäßig stattfindenden Anlagenstillstände möglich“, so Ruhr-Oel-Sprecher Peter Alexewicz.

Kreuzung wurde zwischenzeitlich als Unfallhäufungsstelle eingestuft

Air Liquide sieht keine Beeinträchtigung der Versorgung durch die Baumaßnahme, weil das Unternehmen zwei Leitungen auf unterschiedlichen Trassenverläufen für seine Stickstoff-Lieferungen an die Raffinerie nutzt. „Selbst wenn die eine Leitung von uns vorübergehend außer Betrieb genommen wird, ist die andere Trasse noch funktionsfähig“, so Spreche Andreas Voß.

Die Haltestelle Stegemannsweg an der Devesestraße in Gelsenkirchen-Buer wird niederflurgerecht ausgebaut. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Für nötig halten Verwaltung und die Politik (bis auf CDU und AfD) den Ausbau des Knotenpunktes Stegemannsweg/Hegemannsweg, weil er „hohes Konfliktpotenzial" bei Begegnungen von Auto-, Radfahrern und Fußgängern aufweist; zwischenzeitlich wurde er gar als Unfallhäufungsstelle eingestuft. Hintergrund sind fehlende Fahrrad- und Gehwege auf der östlichen Seite des Stegemannswegs.

Bislang fehlen Querungsmöglichkeiten

Deswegen wird dieser von Radlern zumeist einseitig in beide Richtungen auf der westlichen Straßenseite befahren. Auch existieren bislang keine gesicherten Querungsmöglichkeiten im Bereich des Kurvenverlaufs Stegemannsweg/Devesestraße, in dem auch die beiden Bussteige der Haltestelle Stegemannsweg liegen.

Geplant ist nun, einen kleinen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 26 Metern zu errichten, Fahrbahnteiler für die sichere Fußgänger- und Radfahrerquerung an allen drei Knotenpunktarmen inklusive. Radler sollen mit den Fußgängern umlaufend auf getrennten Geh- und Radwegen um den Kreisverkehr herum geführt werden. Die Halteposition der Bushaltestelle ist in Richtung Buer Rathaus in der südlichen Knotenpunktzufahrt des Stegemannswegs vorgesehen, der Bussteig in der Gegenrichtung in der nördlichen Zufahrt. Auch Mobilitätseingeschränkte sollen von dem Bauprojekt profitieren: Die Bushaltestelle wird niederflurgerecht ausgebaut.

Wann genau die Bauarbeiter anrücken, ist freilich noch unklar. Während Stadtsprecher Oliver Schäfer betont, „wir streben 2021 an“, gibt Ruhr-Oel-Sprecher Alexewicz an: „Mit uns hat man noch nicht über mögliche Termine gesprochen.“ Ob das Projekt tatsächlich nur in Verbindung mit einem Anlagenstillstand realisierbar ist, vermochte er nicht zu sagen. Fakt ist: Diese Revisionen sind alle fünf Jahre vorgesehen. Die letzte fand in Horst 2018 statt.