Gelsenkirchen: Kreativferien von Beatboxen bis Tiermalerei

Gelsenkirchen. Beatboxen, Meerjungfrauen und Schatzkisten entdecken oder eigene Songs produzieren: Die Kunstschule Gelsenkirchen lädt zum Herbstferienprogramm.

Sich kreativ austoben können Kinder und Jugendliche in den Herbstferien bei verschiedensten Ferienaktionen der Kunstschule Gelsenkirchen, die alle an der Neustraße 7 laufen. Den Auftakt machen in der ersten Ferienwoche vom 4. bis 7. Oktober „Unterwasserwelten“. Allerdings wird in dem Kursus für Kinder ab sechs Jahren nicht geschwommen, vielmehr geht es um das tiefe Meer mit seinen Fabelwesen wie Meerjungfrauen, Schiffswracks, exotische Fische und Schatzkisten, die die Fantasie anregen beim Malen. Täglich von zehn bis zwölf Uhr. Die Teilnahme am Kurs ist dank Unterstützung der Kreativwerkstatt kostenfrei.

Mobile Musikproduktion kennenlernen

Für Heranwachsende ab zehn Jahren ist der Kursus mit dem Titel „Tumult am Pult“ gedacht, in dem Teilnehmer lernen und üben können, eigene Loops, Beats und Songideen zu produzieren. Giuseppe Pitpitunge zeigt in der ersten Ferienwoche jeweils von zehn bis 13 Uhr, wie das mit dem Programm Caustic 3.2 / Koala Sampler (Musik-App für IOS/Android) funktioniert. Erklärt werden verschiedene Instrumente und Effekte sowie der Gebrauch von Mixer und Sequencer. Die iPads mit den passenden Apps werden in diesem dank der ELE ebenfalls kostenfreien Kurs zur Verfügung gestellt.

Lieblingstiere in verschiedenen Techniken malen

In der zweiten Ferienwoche vom 10. bis 14. Oktober dreht sich für Kinder ab sechs Jahren malerisch alles um Tiere. Jeweils von 10 bis 12 Uhr können Lieblingstiere beobachtet und mit verschiedensten Techniken und Stilen gemalt werden. Auch hier hilft die Kreativwerkstatt bei der Kostenfreiheit.

Für die Älteren ab zehn Jahren geht es in der zweiten Woche jeweils von zehn bis 13 Uhr um die Entfaltung des eigenen Ichs. Sich selbst mit Zeit, ohne Zwang und Bewertungen erfahren und kreativ zum Ausdruck bringen, was einen als Person ausmacht: Darum geht es in dieser Gruppe. Als Handwerkszeug werden verschiedenste kreative Techniken angeboten, vom Malen über Handlettering bis zu Collagen. Unterstützt wird diese Ich-Erkundung vom Kultur Rucksack NRW.

Für Kinder ab acht Jahren gibt es eintägiges Angebot zum Beatboxen, und zwar am 11. Oktober. Kinder können dabei erfahren, das eigene Instrument in sich selbst zu nutzen. Drumbeats, Schlagzeug- und andere Perkussionsrhythmen werden dabei mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert. Die Kosten hierfür trägt das Radio Ruhrpott mit.

Anmeldungen zu allen Kursen sind möglich unter Telefon 0209 6138772 oder 0157-36573477 sowie per Mail an info@kunstschule-gelsenkirchen.de

