Im Korb eines Drehleiterwagens der Feuerwehr nahmen zwei Verhandlungsexperten der Polizei Kontakt zu jenen zwei Bauarbeitern auf, die am Dienstag in Gelsenkirchen auf einen Baukran geklettert waren und angedroht hatten, sich in die Tiefe zu stürzen. Sie sollen seit zwei Monaten keine Löhne mehr ausgezahlt bekommen haben.