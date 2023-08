Gelsenkirchen: Kradfahrer nach Wendemanöver schwer verletzt

Ein 46-jähriger Gelsenkirchener Kradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein Richtungswechsel einer Seniorin im Auto hat zu einem folgenschweren Unfall in Gelsenkirchen geführt. Motorradfahrer im Krankenhaus.

Seniorin (73) wendet mit Auto in Gelsenkirchen – Motorrad kracht gegen den Wagen

Der Mann fuhr am Freitag, 11. August, gegen 10.40 Uhr auf seinem Motorrad über die Bismarckstraße, als zeitgleich eine 73-Jährige mit ihrem zuvor am Straßenrand geparkten Auto losfuhr und wendete, um in die entgegengesetzte Richtung weiter zu fahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Auto.

Der schwer verletzte 46-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 73-jährige Gelsenkirchenerin blieb unverletzt. Das Motorrad sowie das Auto wurden sichergestellt.

Die Bismarckstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen Walpurgisstraße und Grenzstraße in beide Richtungen gesperrt.

