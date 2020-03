Gelsenkirchen. Das Wohnzimmer GE bietet sonst Konzerte live on stage, in der Corona-Krise nun live im Netz: fürs Wohnzimmer daheim. Was es wann zu sehen gibt.

Jeden Freitag und teils auch samstags werden im Wohnzimmer GE an der Wilhelminenstraße 174 b Konzerte veranstaltet. Verschiedene Musiker aus der ganzen Welt geben sich hier seit bald acht Jahren die Klinke in die Hand. Doch genau das ist aktuell nicht möglich. Die geplanten Konzerte können dort erst einmal nicht stattfinden – wegen Corona.

Trotzdem möchten die Betreiber der gemütlichen Konzertlocation in den Zeiten des globalen Hausarrests die Künstler und das Publikum zusammenbringen. „Wir können zwar derzeit keine Mikros oder Getränke anbieten, aber eine virtuelle Bühne und ein Publikum haben wir ja immer noch“, sagt Paul Pillath vom Wohnzimmer GE.

Wohnzimmer GE: Konzerte für zu Hause

Zusammen mit Künstlerfreunden entstand folgende Idee: Ab sofort werden unter dem Titel #zuhausmusik Konzerte über die Online-Plattformen gestreamt. „Wir versuchen damit für alle Beteiligten, das heißt für die Musiker, für die Zuschauer und auch für uns, soweit es geht einen Alltag herzustellen“, so der Betreiber.

Den Anfang machte bereits Hannes Weyland am vergangenen Sonntag. Der Musiker spielte in seinem eigenen vier Wänden in Begleitung seiner Gitarre ein fast einstündiges Konzert. Das Konzert konnten seine Zuschauer online – natürlich ebenfalls aus dem eigenen Wohnzimmer – verfolgen. „Es war zu Beginn ein seltsames Gefühl, ganz alleine vor der Webcam zu performen, hat aber am Ende wahnsinnig viel Spaß gemacht und einfach gutgetan“, freut sich Weyland. Über die Kommentarfunktion wurde sogar lautstark mitgesungen – wenn auch nur schriftlich.

Wer mag, kann sich das Konzert auch im Nachhinein online ansehen. Weitere Künstler, darunter einige, die ohnehin im Wohnzimmer GE aufgetreten wären, folgen.

Tommy Finke spielt am 28. März um 18.15 Uhr

Fest steht am 28. März wird der Pop-Singer/Songwriter Tommy Finke live ab 18.15 Uhr zu sehen und zu hören sein. Am 3. April folgt das Indie-Pop-Duo „I Want Poetry“. Auch für ein Konzert bereits zugesagt haben „The Great Faults“ (Indie-Pop) und „Relate“ (Synthie-Pop). Ein Highlight wird auch das Konzert des Australiers Rich Beeston von der Band „All Mankind“ sein. „Alle Konzerte werden im Abendbereich, das heißt zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden“, so Pillath.

Ein virtueller Hut geht ebenfalls herum – beziehungsweise wird bei den einzelnen Konzerten eingeblendet. „Über Spendenaufrufe können wir so auch den Auftretenden einen weiteren Mehrwert bieten, von denen einige derzeit vor echte Existenzfragen gestellt werden – so wie das Wohnzimmer GE selbst ja auch“, sagt Pillath. Unter anderem mit Hilfe von Paypal kann gespendet werden, der Erlös des Streams geht an den Künstler und zu einem kleineren Teil ans Wohnzimmer GE.

Zu sehen gibt es die Konzerte auf www.facebook.com/wohnzimmerge und www.wohnzimmer-ge.de