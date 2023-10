Gelsenkirchen: Kontrolleure im Problemkiez stellen sich vor

Das gemeinsame IPA-Büro von KOD, Polizei und Caritas in Gelsenkirchen: Von der Ückendorfer Straße 138 aus schwärmen die Einsatzkräfte in den Stadtteil Ückendorf aus, um nach dem Rechten zu sehen. Am Samstag, 4. November, findet ein Tag der offenen Tür statt, damit die Menschen im Stadtteil die Arbeit der Einsatzkräfte und ihre Ansprechpartner besser kennenlernen.