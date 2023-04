Gelsenkirchen: Kontrolle über Auto verloren – zwei Verletzte

Gelsenkirchen. Ein 21-Jähriger verlor am Samstagabend in Gelsenkirchen-Erle die Kontrolle über sein Auto. Er rammte mit großer Wucht ein parkendes Auto.

Am Samstag Abend gegen 21.43 Uhr war ein 21-jähriger Gelsenkirchener auf der Straße „Am Mühlenteich“ in Erle mit seinem Pkw unterwegs. An der Kreuzung „An der Gräfte“ verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte mit großer Wucht in ein geparktes Fahrzeug.

Das geparkte Auto wurde dadurch etwa 20 Meter weit verschoben und kam erst in einer Grünfläche zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch im Atem festgestellt wurde, musste er zur Blutentnahme mit zur Polizeiwache. Sowohl er als auch sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

